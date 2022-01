Hecking dementiert Gerüchte um Eberl-Nachfolge

Dieter Hecking wird nicht die Nachfolge von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach antreten. Das gab der 1. FC Nürnberg am Samstag bekannt.

Nachdem Max Eberl am Freitag offiziell als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten ist, kursierte als möglicher Nachfolger der Name Dieter Hecking. Der 57-Jährige trat im Sommer 2020 beim 1. FC Nürnberg das Amt des Sportvorstandes an, von Dezember 2016 bis Juni 2019 arbeitete Hecking unter Eberl als Cheftrainer in Gladbach.

Möglichen Gerüchte über eine Rückkehr an den Niederrhein schob Hecking nun aber einen Riegel vor. "Es gibt und gab keine Gespräche mit Borussia Mönchengladbach über die Nachfolge von Max. Ich besitze beim 1. FC Nürnberg einen Vertrag bis 2023. Der ist für mich bindend", wird Hecking in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Beim Club, wo der gebürtige Westfale das erste Mal als Funktionär arbeitet, sei man laut Hecking "auf einem sehr guten Weg". Zudem habe man "zusammen mit einem tollen Team noch viel Arbeit" vor sich.