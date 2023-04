Hecking: "Das ist wieder euer Journalisten-Denken"

Nach dem 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf hat der 1. FC Nürnberg erleichtert aufgeatmet. Nun steht ein Auswärtsspiel in Hannover auf dem Spielplan - und Trainer Dieter Hecking macht sich auf einiges gefasst.

Dieter Hecking kennt das ja alles: dieses Hochrechnen, um zu ermitteln, wie viele Punkte es wohl braucht, um am Ende der Saison auf einem Nichtabstiegsplatz zu stehen - und auch diese Tabellen, die nur die Resultate seit dem Amtsantritt eines bestimmten Trainers berücksichtigen. "Eine schöne Spielerei" sei das, sagt Hecking zur sogenannten Hecking-Tabelle, in der Nürnberg derzeit Achter ist - allzu ernst will er das allerdings nicht nehmen.

"Am Ende der Saison kann man Vergleiche ziehen", erklärt der 58-Jährige und sagt zu jenen acht Spielen, in denen er mit seiner Mannschaft elf Punkte geholt hat: "Ich habe am ersten Tag, als ich wieder Trainer geworden bin, gesagt, dass ich zeigen möchte, dass dieser Kader durchaus in der Lage ist, bessere Ergebnisse zu erzielen. Von der Art und Weise sind wir einen Schritt weiter, punktetechnisch aber noch nicht." Während ihn die Resultate also alles andere als zufrieden stellen, seien die Leistungen mit Ausnahme des Kiel-Spiels (1:2), so Hecking, "durchgängig in Ordnung" gewesen.

Ich glaube nicht, dass Hannover 96 entspannt ist. Dieter Hecking

Tatsächlich hat sich der Club vor allem in fußballerischer Hinsicht verbessert, allerdings fehlt es ihm an der Beständigkeit. Die Nürnberger Saison ist ein Auf und Ab, deshalb muss der FCN mit einem Auge stets auf die Abstiegszone schielen. Hecking meint aber: "Ich glaube, dass weniger Punkte reichen als viele vermuten, weil man nicht davon ausgehen kann, dass alle plötzlich einen Punkteschnitt von 2,0 holen, nur weil die letzten fünf Spiele anstehen. Vielleicht schafft es eine Mannschaft - aber mit Sicherheit nicht fünf."

Hannover steht in der Hecking-Tabelle auf Rang 16

Derzeit steht der Club auf Rang 13 und hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Etwas weiter vorne findet sich Hannover 96, der Nürnberger Gegner am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Seit der Winterpause haben die Niedersachsen zwar erst zwei Spiele gewonnen - das jüngste 3:1 in Bielefeld war aber ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Was heißt das also für den Club, wenn das 96-Team nahezu befreit und fast schon entspannt aufspielen kann?

"Das ist wieder euer Journalisten-Denken", entgegnet Hecking, "ich glaube nicht, dass Hannover 96 entspannt ist. Sie haben einiges gutzumachen. Gerade zu Hause waren die letzten Spiele nicht so erfolgreich, und auch das Derby wirkt immer noch ein bisschen nach."

Mitte März verlor 96 mit 0:1 bei Eintracht Braunschweig, zu Hause gab es nur vier Punkte aus sechs Spielen - und in der sogenannten Hecking-Tabelle, auch das sei noch erwähnt, steht Hannover lediglich auf Rang 16.