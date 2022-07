Hat sich Kostic bereits für West Ham entschieden?

Bleibt er oder geht er? Auch in dieser Transferperiode steht Filip Kostic permanent im Fokus, nun will West Ham United den Linksaußen in die Premier League holen und hat bei der Eintracht bereits ein Angebot hinterlegt.

Für Filip Kostic liegt der Eintracht ein Angebot der Hammers vor. picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie