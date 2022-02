"Hat sich die Verlängerung absolut verdient": Stritzel bleibt in Wiesbaden

Erfreuliche Nachrichten in Wiesbaden: Stammkeeper Florian Stritzel verlängert vorzeitig seinen auslaufenden Vertrag. Der 28-Jährige ist erst seit dieser Saison bei den Hessen, etablierte sich aber schnell als Nummer eins.

23 der 27 Ligaspiele absolvierte Stritzel in dieser Saison für den SV Wehen Wiesbaden. Er fehlte nur aufgrund einer Roten Karte nach dem Spiel bei Türkgücü München am 12. Spieltag, war danach aber wieder im Tor gesetzt. Kein Wunder also, dass man sich in Wiesbaden freut, dass der 28-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Florian genommen hat", erklärt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW in einer Vereinsmeldung und lobte seine Nummer eins weiter: "Er ist mit seinen Qualitäten zu einem wichtigen Spieler für uns geworden und hat sich diese Verlängerung absolut verdient." Stritzel hielt in der Liga elfmal die Null und landet damit auf Rang drei der Statistik. Auch mit seinem Notenschnitt von 3,22 ist er vereinsintern ganz oben dabei.

Für Stritzel lohnte sich der Wechsel im Sommer ebenfalls sehr. Hatte er doch zuvor in Darmstadt zwischen 2017 und 2021 nur zehn Partien absolviert und beim Karlsruher SC nur in der zweiten Mannschaft eine Chance erhalten. Für den Torwart war die Verlängerung daher der "logische Schritt". Er fühle sich in Wiesbaden sehr wohl und musste daher nicht lange überlegen: "Die Verantwortlichen haben mir hier sehr viel Vertrauen entgegengebracht und das möchte ich auch künftig auf dem Platz mit guten Leistungen zurückzahlen."

Für den SVWW geht es in der Liga am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Dortmund II weiter.