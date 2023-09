Hansa-Kapitän Kolke: "Das 0:1 war absolut unnötig"

Mit einer stabilen Defensive hatte sich Hansa Rostock vorgenommen, den Hamburger SV zu ärgern und vielleicht auch Zählbares mitzunehmen. Nach dem letzten Angriff im ersten Abschnitt war die Taktik der Kogge Makulatur.

Sekunden waren im ersten Durchgang noch zu spielen, zwischen dem HSV und Rostock schien es torlos in die Kabine zu gehen. "Das 0:1 war absolut unnötig", ärgerte sich Rostocks Keeper Markus Kolke über den Rückstand direkt vor der Pause. "Ich weiß nicht, ob die Nachspielzeit schon vorbei war, aber egal: Entweder wir müssen den Einwurf lang rein bringen oder den Ball an der Seitenauslinie behalten", beschrieb der Kapitän die Sequenz des eigenen Angriffs, "dann haben wir genau das erreicht und gehen mit 0:0 in die Halbzeit".

Stattdessen gab es den Ballverlust, der HSV konterte im eigenen Stadion und Ludovit Reis überwand den starken Kolke kurz nach der Strafraumgrenze zur fraglos verdienten Führung der Rothosen. Die spielte den Gastgebern "natürlich in die Karten", konstatierte der 33-Jährige," danach legen sie nach und das Spiel plätschert ein wenig so dahin". Stimmt. Nach dem 2:0 durch Laszlo Benes, dessen 18-Meter-Schuss bald nach Wiederanpfiff unhaltbar einschlug, kam die Kogge bis auf Ausnahmen kaum mehr zum Zug und konnte die zweite Saisonpleite nicht abwenden.

"Wir wollten eigentlich ihre Distanzschüsse schnell blocken", übte der Routinier Kritik am eigenen Abwehrverhalten. "Zweimal haben sie einen freien Fuß" und somit hätte man "zwei Eier" kassiert.

Wenn wir uns vor der Saison unterhalten hätten, dass wir neun Punkte haben nach dem Spieltag, hätte ich das sofort unterschrieben. Markus Kolke

Unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf - Rostock rangiert nach drei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz 5 - zeigt sich Kolke aber gleichwohl nicht. Zwar sei der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen, aber: "Wenn wir uns vor der Saison unterhalten hätten, dass wir neun Punkte haben nach dem Spieltag, hätte ich das sofort unterschrieben."