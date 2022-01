Hansa holt Schachtar-Stürmer Sikan

Danylo Sikan soll die Offensivprobleme bei Hansa Rostock beheben: Das 20-jährige Angriffstalent kommt bis zum Saisonende als Leihgabe vom ukrainischen Spitzenklub Schachtar Donezk.

In der Offensive liegt beim Zweitliga-Aufsteiger einiges im Argen, nur 21 Treffer gelangen der Kogge in den bisherigen 20 Partien. Die Angriffs-Last lag zumeist auf den Schultern von John Verhoek (zehn Tore), der nun mit Sikan Unterstützung in vorderster Front erhält.

Der Youngster wurde bei der U-20-WM 2019 mit der Ukraine Weltmeister und steuerte dabei vier Treffer zum Titelgewinn bei. Im Herbst feierte er auch sein Länderspieldebüt im Männerbereich. Martin Pieckenhagen beschreibt die Stärken Sikans mit "gutem Pressing, Geschwindigkeit und guter Balleroberung". Zudem wisse er, "wo das Tor steht", sagt der Sport-Vorstand auf der vereinseigenen Website, auf der Rostock am Montag den Transfer Sikans als perfekt vermeldete.

Sikan, der bei Hansa die Rückennummer 26 erhält, freut sich auf seine neue Herausforderung: "Für mich heißt es jetzt, schnell alle Abläufe und die Mannschaft kennenzulernen, damit ich dabei helfen kann, dass wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen und eine erfolgreiche restliche Saison spielen."

Zuvor hatten die Rostocker bereits Robin Meißner vom Hamburger SV losgeeist, der ebenfalls als Leihgabe bis zum Ende der Saison an die Ostsee kommt.