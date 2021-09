Hannovers Sportdirektor Mann: "Haben kein Ziel ausgegeben"

Die Saison von Hannover 96 steht im Zeichen des Umbruchs. Sportdirektor Marcus Mann sieht die Niedersachsen nach zuletzt zwei Siegen dabei auf einem guten Weg, bleibt im kicker-Interview aber auf dem Boden.

"Fußball macht nur Spaß, wenn man gewinnt", sagt der Manager im kicker-Interview (Donnerstag). Zuletzt freuten sich die Niedersachsen über zwei Siege in Folge, die die Punkteausbeute nach nur vier Zählern aus den ersten fünf Partien auf zehn Punkte steigerte. "Wir haben die Kurve bekommen, aber es muss sich noch einiges festigen", weiß Mann.

Wir sind zum Saisonstart nicht in Depressionen verfallen und werden jetzt nicht euphorisch. Marcus Mann

Der Kader der 96er hat ein neues Gesicht erhalten, die Saison stehe "klar im Zeichen des eingeleiteten Umbruchs", betont Mann, mit Rückschlägen müsse man immer rechnen. "Wir sind zum Saisonstart nicht in Depressionen verfallen und werden jetzt nicht euphorisch", bleibt der 37-Jährige nach dem Stolperstart sowie den jüngsten Erfolgen sachlich.

Mit Prognosen über den Verlauf der Spielzeit hält sich Mann zurück, er verweist auf die Ausgeglichenheit der Liga. Die Favoritenrolle in Sachen Aufstieg schreibt er den Bundesligaabsteigern zu, nennt diesbezüglich auch unter anderem den HSV, St. Pauli und Heidenheim.



Für Hannover sei die Rückkehr in die Bundesliga nach dem Abstieg 2019 Zukunftsmusik. "Wir haben für uns kein Ziel ausgegeben", so Mann. "Aber dass 96 mit der Stadt und dem Umfeld irgendwann auch wieder aufsteigen will, das ist klar", beschreibt Mann die Ambitionen der Niedersachsen.

