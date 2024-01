Hannover macht Ndikom zum Profi

Hannover 96 befindet sich aktuell im Trainingslager in Jerez (Spanien). Mit dabei ist auch U-19-Kapitän Montell Ndikom. Wie die 96er am Samstagvormittag mitteilten, hat der 18-jährige Stürmer seinen ersten Profivertrag unterschrieben, gültig bis zum Sommer 2027. Ndikom wechselte 2019 von seinem Heimatverein VfL Osnabrück in die niedersächsische Landeshauptstadt. In der aktuellen U-19-Bundesliga-Saison brachte es der Angreifer auf acht Tore in 14 Spielen.