Hannover: Hult und Stolze steigen wieder ein

Zum Re-Start nach der Länderspielwoche stehen für Hannover 96 zwei ganz wichtige Nord-Duelle an. In denen Coach Jan Zimmermann wohl wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung stehen werden.

Nach einem verlängerten Wochenende startete Hannover 96 am Montagnachmittag in die Vorbereitungen auf das anstehende Nord-Duell am kommenden Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC St. Pauli. Coach Jan Zimmermann konnte dabei mit Niklas Hult und Sebastian Stolze zwei Rückkehrer begrüßen.

Hult hatte sich bei der 0:2-Niederlage der Niedersachsen bei Dynamo Dresden eine Knieverletzung zugezogen. Beim schwedischen Linksverteidiger wurde zunächst sogar Schlimmeres befürchtet, doch noch einer MRT-Untersuchung kurz danach konnte 96 Entwarnung geben. Einen strukturellen Schaden erlitt das Knie des schwedischen Nationalspielers nicht, dennoch konnte er die zwei folgenden Ligapartien nicht mitwirken.

In der Länderspielpause hat er seine Blessur nun endgültig überwunden und stieg am Montag wieder in das Mannschaftstraining ein, sein Einsatz gegen St. Pauli ist damit nicht in Gefahr. Der 31-Jährige kam im Sommer 2020 von AEK Athen zu den Roten und avancierte auf der linken Abwehrseite auf Anhieb zur Stammkraft. Bei all seinen 30 Ligaspielen in der letzten Saison (kicker-Durchschnittsnote: 3,32) stand er in der Startelf.

Ebenfalls am Montag auf dem Trainingsplatz zu finden war Sebastian Stolze. Der Mittelfeldspieler hatte sich ebenfalls in Dresden eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Diese hat der 26-Jährige, der vor dieser Saison von Jahn Regensburg an die Leine gewechselt war, auskuriert. Bis zu seiner Verletzung stand Stolze in den ersten drei Saisonspielen jeweils in der Startelf.