Hannover 96 verpflichtet Bayern-Leihgabe Arrey-Mbi fest

Bright Arrey-Mbi wechselt nach seiner Leihe fest vom FC Bayern München zu Hannover 96. Der 20-jährige Innenverteidiger soll bei den 96ern weiterhin "gefördert und gefordert" werden.

Hannover 96 hat Leihgabe Bright Arrey-Mbi fest unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Innenverteidiger unterschreibt nach seiner einjährigen Leihe fest beim Zweitligisten. Das Arbeitspapier läuft bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Eigentlich hatte Hannovers Nummer vier noch im Januar 2022 einen Vertrag bis 2025 beim FC Bayern unterschrieben. Doch wie die 96er berichten wird dennoch keine Ablöse fällig.

In seiner Jugend durchlief Arrey-Mbi die Akademien von Norwich City und dem FC Chelsea, ehe es 2019 in die U 19 des FC Bayern ging. Beim Rekordmeister debütierte er 2020 im Gruppenspiel gegen Atletico Madrid über 61 Minuten in der Champions League (1:1). Nach einer misslungenen Leihe zum 1. FC Köln in der Rückrunde 2021/22 (kein Profi-Einsatz) lief es in der abgelaufenen Spielzeit in Hannover deutlich besser.

Im Saisonendspurt gesetzt

Erst vor dem siebten Spieltag der abgelaufenen Saison kam Arrey-Mbi bei den 96ern an. Nach einem Kurzeinsatz gegen Sandhausen stand der gebürtige Kameruner, der neunmal für die Deutsche U 19 auflief, am 13. Spieltag erstmals in der Startelf.

Im neuen Jahr bremste ihn eine längere Krankheit für einige Wochen aus und sorgte dafür, dass er seinen Platz in der Innenverteidigung zwischenzeitlich verlor. Den erkämpfte er sich aber wieder und so setzte Stefan Leitl in den letzten sechs Spielen der Saison über volle 90 Minuten auf den Youngster. Insgesamt schloss der Defensivmann die Saison mit 15 Einsätzen in der Liga und einem weiteren im Pokal ab.

96 ist "überzeugt, dass noch viel in ihm steckt"

"Vom ersten Tag an habe ich mich in Hannover und bei der Mannschaft sehr willkommen gefühlt. Ich bin dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, regelmäßig zu spielen", blickte Arrey-Mbi in einer Pressemitteilung auf die Saison zurück. "Genauso dankbar bin ich für die Unterstützung in den Phasen, in denen es bei mir auch mal nicht perfekt lief. Ich habe das Gefühl, dass jeder im Klub an meiner Entwicklung interessiert ist."

Das bestätigte 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Wir haben in der vergangenen Saison schon einen guten Eindruck davon bekommen, welches Potenzial Bright mitbringt. Er ist körperlich stark, clever im Zweikampf und für einen Innenverteidiger außergewöhnlich schnell. Wir wollen und werden ihn weiterhin fördern und fordern und sind fest davon überzeugt, dass noch viel in ihm steckt." Das kann Arrey-Mbi nun zumindest bis 2025 in Hannover präsentieren.