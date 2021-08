Hanke kehrt nach Mönchengladbach zurück

Überraschende Personalie bei Borussia Mönchengladbach: Mike Hanke kehrt zu den Fohlen zurück. Der frühere Stürmer übernimmt in der U 19 die Funktion als Co-Trainer.

Der Fohlen-Nachwuchs erhält prominenten Zuwachs. Mit Mike Hanke kehrt ein früherer Profi zur Borussia zurück, der im Verein tiefe Fußspuren hinterlassen hat. Eng ist mit dem Namen Hanke die Sensationsrettung 2011 über die Relegation verbunden, anschließend auch der Aufstieg in die Spitzengruppe der Bundesliga. Im Winter 2011 war der Angreifer von Hannover 96 an den linken Niederrhein gewechselt und absolvierte bis zu seinem Abschied Richtung SC Freiburg zur Saison 2013/14 insgesamt 95 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte.

Hanke: "Ich weiß, wie die Jungs in diesem Alter ticken"

Nach acht Jahren ist Hanke jetzt zurück im Borussia-Park und übernimmt in der U 19 die Position des Co-Trainers. "Ich bin sehr glücklich wieder hier zu sein und dankbar, dass ich die Chance bekomme, unter Sascha Eickel als U-19-Co-Trainer zu fungieren. Mir ist aber auch bewusst, dass ich noch viel lernen muss. Ein guter Fußballer ist nicht gleich ein guter Trainer", sagt Mike Hanke. Der frühere Nationalspieler sammelte bereits erste Erfahrungen als Coach im Nachwuchsbereich. Hanke trainierte die A-Jugend des Niederrheinligisten TuS Reuschenberg. "Letztendlich bin ich auch dafür da, um meine Erfahrungen, die ich als Profispieler gesammelt habe, einzubringen und weiterzugeben. Da freue ich mich drauf", sagt der 37-Jährige über seine neue Aufgabe. "Ich weiß, wie die Jungs in diesem Alter ticken. In Reuschenberg haben wir bereits auf einem guten Niveau gespielt, hier bei den Fohlen erwartet mich aber natürlich etwas anders."

Neuville mittlerweile im Trainerteam der Profis

Vor einigen Jahren begann mit Oliver Neuville, der unter Marco Rose ins Trainerteam der Profis aufgestiegen ist, schon einmal ein früherer Stürmer und Nationalspieler als Co-Trainer in Borussias U 19. Jetzt wird Hanke ein Teil der Gladbacher Nachwuchsförderung. "Wir wollen Mike die Chance auf eine zweite Karriere bieten. Ich glaube, dass das der richtige Schritt für ihn ist. Ich bin mir sicher, dass Mike und die Mannschaft voneinander profitieren können", sagt Nachwuchsdirektor Roland Virkus.