Handwerker: "Waren uns sicher, dass dieses Spiel nicht mit 10 vs. 11 beendet wird"

Unterzahl, Gleichzahl, Überzahl - und das alles in einem Spiel. Kein Wunder, dass Cristian Fiel, Trainer des 1. FC Nürnberg, von einem komplizierten Spiel sprach. Sein Matchwinner wusste aber schon früh, dass es nicht bei einem Platzverweis bleiben wird.

Das 2:1 gegen Wiesbaden war geprägt von Gelben Karten und Platzverweisen. Spielfluss weitgehend Fehlanzeige und so hätte die Partie nach dem Seitenwechsel eigentlich zu jedem Zeitpunkt in jede Richtung kippen können. "Ich glaube, das war heute ein glücklicher Sieg", resümierte Club-Coach Fiel die Partie am Mikrofon von "Sky" und schob schnell hinterher: "Trotzdem nehme ich die drei Punkte sehr gerne mit."

Seine Mannschaft hatte bis zum Schluss gekämpft und - nach langer Unterzahl im ersten Durchgang - die Partie nach dem Seitenwechsel gedreht. Torschütze zum 1:1, Jan Gyamerah, sprach von einem unangenehmen Spiel, in dem sein Team es letztlich "mehr wollte".

Die Belohnung, der erste Heimsieg der Saison, ging auch auf die Kappe von Tim Handwerker, der vom Punkt das 2:1 erzielte. Dem 25-Jährige war eines relativ schnell klar: "Wir waren uns schon auf der Bank sicher, dass dieses Spiel nicht mit 10 vs. 11 beendet wird." Nach einer äußerst hitzigen Anfangsphase und insgesamt körperlich intensiven Partie standen sich letztlich nur noch zehn Nürnberger und neun Gäste aus Wiesbaden gegenüber.

"Schwierig, Einfluss zu nehmen"

Auch keine einfache Situation für die Trainer, wenn sowohl die Unterzahl, als auch Überzahl in einem Spiel taktisch beeinflusst werden muss. Fiel sagte selbst, dass es schwierig sei, da Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Aber auch er lobte die Mentalität seiner Jungs. "Natürlich müssen wir es eigentlich einen Tick besser lösen, aber es gibt solche Spiele", so der 43-Jährige. Jetzt überwiege aber die Freude.