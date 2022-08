Hamburgs Megeed schreibt Geschichte

Mit dem souveränen 2:0-Erfolg in Bielefeld machte der HSV den nächsten Schritt, um wirklich in der Saison anzukommen - für einen Hamburger war der Samstag in Ostwestfalen gar historisch: Omar Megeed stieg zum jüngsten Profi-Debütanten in der Geschichte des Klubs auf.

Ist nun der jüngste HSV-Debütant: Omar Megeed. IMAGO/KBS-Picture