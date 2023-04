Hamburger Stadtderby läuft auf YouTube - Lasogga am TV-Mikrofon

Am kommenden Wochenende trifft der FC St. Pauli auf Eintracht Braunschweig und der HSV auf den 1. FC Kaiserslautern. Danach haben es die Hamburger Klubs in einem direkten Duell miteinander zu tun. Schon jetzt ist klar: Das Stadtderby wird auf YouTube zu sehen sein.

Jackson Irvine (li.) und Robert Glatzel im direkten Duell: Am Freitag der nächsten Woche steigt das Hamburger Stadtderby. Getty Images

Es ist eine Nachricht, die bei Fußballfans für große Freude sorgt. Wie Sky an diesem Freitag mitteilte, wird das Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport in einer gesonderten Live-Übertragung kostenfrei dargeboten. Eine einmalige Aktion, von der sich der Sender in erster Linie verspricht, auch streamingaffine Anhänger zu erreichen.

Begleitet wird die Partie von den Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld und Pascal Martin sowie Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka. Die Übertragung beginnt um 18.15 Uhr, eine Viertelstunde vor Spielbeginn.

Auch im kostenpflichtigen Angebot von Sky wird das Stadtderby zu sehen sein. Martin Groß ist als Reporter im Hamburger Volksparkstadion, an seiner Seite nimmt der frühere HSV-Angreifer Pierre-Michael Lasogga am Mikrofon Platz.

Die Duell zwischen dem HSV und St. Pauli wird nicht nur deshalb mit Spannung erwartet, weil das Hamburger Stadtderby stets mit einer Menge Prestige einhergeht, sondern auch, weil sich St. Pauli in den vergangenen Wochen angeschickt hat, noch einmal im Aufstiegsrennen einzugreifen. Die Elf von Trainer Fabian Hürzeler hat die ersten zehn Spiele in diesem Jahr allesamt gewonnen und ist mit dieser imposanten Serie von Rang 15 nach oben geklettert. Derzeit ist St. Pauli Vierter und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf den 1. FC Heidenheim und den Aufstiegsrelegationsplatz. Zum HSV fehlen zwar sechs Zähler, doch unter Umständen könnten die Hamburger Klubs in einer Woche punktgleich sein.