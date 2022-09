Halstenberg: RB-Profis stehen hinter Tedesco und seinem Spielstil

Nach Einschätzung von Marcel Halstenberg stehen die Leipziger Profis auch nach dem Fehlstart hinter Domenico Tedesco und plädieren für das Festhalten am bisherigen Kurs.

"Man sollte nicht gleich immer alles infrage stellen, nur weil wir ein paar Anfangs-Schwierigkeiten hatten. Und die Trainerdiskussion finden wir ohnehin alle sehr übertrieben. Wir als Mannschaft halten fest an dem Spielstil, den der Trainer gewählt hat. Wir wollen den Ball haben, den Gegner dominieren und uns so Torchancen herausspielen", sagte der Verteidiger im Interview mit dem kicker (Montagausgabe).

Keine Abkehr von der Dreierkette

Mit nur einem Sieg und fünf Punkten aus den ersten fünf Bundesliga-Spielen liegt Leipzig weit hinter den eigenen Ansprüchen, eine Umstellung beispielsweise von Dreier- auf Viererkette lehnt er dennoch ab: "Was für eine Frage! Wir haben in der Rückrunde kein einziges Spiel mit Viererkette gespielt und waren sehr erfolgreich."

In der am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Schachtar Donezk beginnenden Gruppenphase der Champions League erwartet der neunmalige Nationalspieler den Vorstoß ins Achtelfinale. "Das ist unser Anspruch. Wir haben eine sehr interessante Gruppe, vor allem wegen Real Madrid. Gegen den Titelverteidiger zu spielen, ist sicher etwas Besonderes, das war auch einer meiner Wunschgegner, weil ich noch nie gegen Real gespielt habe", erklärte er und sagte über die weiteren Gruppengegner: "Mit Celtic Glasgow haben wir aus der Europa League noch eine Rechnung offen. Und Schachtar Donezk ist regelmäßig in der Champions League. Leider müssen sie wegen des Krieges ihre Heimspiele in Warschau austragen. Ich hoffe aber trotzdem, dass viele Zuschauer kommen und eine gute Stimmung herrschen wird."

Halstenberg war in der vergangenen Saison sechs Monate wegen einer Sprunggelenks-Verletzung ausgefallen, schaffte dann unter Tedesco im Februar aber schnell wieder den Anschluss. Nach der Saison wurde sein ausgelaufener Vertrag um zwei Jahre verlängert. Auf die Frage, ob er dann nach der Saison 2023/24 auch seine Karriere in Leipzig beenden wolle, antwortete der 30-Jährige: "Das kann ich mir gut vorstellen, das ist eine Idee. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass ich dann nochmal hier verlängere, wenn beide Seiten das wollen."

Nach der Karriere will Halstenberg nach Hannover zurückkehren

Die Karriere nach der Karriere aber will er nicht in Leipzig und vermutlich auch nicht im Fußball fortsetzen: "Ich fühle mich in Leipzig unglaublich wohl, aber es wird dann zurück nach Hannover gehen - das ist meine Heimat, dort sind meine Familie und Freunde. Und ich kann mir gut vorstellen, dann etwas außerhalb des Fußballs zu machen."

Vorher träumt Halstenberg allerdings noch von der WM in Katar, wenngleich sein letzter Einsatz im EM-Gruppenspiel gegen Portugal bereits 15 Monate zurückliegt: "Klar ist mit der Zeit die WM etwas weiter weg gerückt, aber ebenso klar ist mein Anspruch, auf dem höchsten Niveau zu spielen. Ich war bei der EM dabei, die WM wäre ein Traum. Deshalb bleibt sie im Hinterkopf."

