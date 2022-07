Halstenberg: "Ich muss die jungen Hüpfer mal anpacken und sagen, wo es lang geht"

In der vergangenen Saison war Marcel Halstenberg wegen Verletzungen oft zum Zuschauen gezwungen. Nun geht der 30-Jährige wieder voran - und hofft noch auf die WM.

Aus Leipzigs Trainingslager in Aigen im Ennstal berichtet Andreas Hunzinger

Am Dienstag im Training war Marcel Halstenberg unter anderem als Präzisions-Arbeiter gefragt. Ein Schwerpunkt während der Nachmittagseinheit sah Freistöße von der Seite und aus dem Halbfeld vor, und der Verteidiger gehörte zur Riege derer, die die Bälle in den Strafraum brachten.

Verantwortungsvolle Jobs hat Halstenberg in den Tagen des Trainingscamps nicht nur bei den Übungen zu Standardsituationen. Der 30-Jährige ist kraft seiner Erfahrung auch als Führungsfigur gefragt - und das nicht nur als Mitglied des Mannschaftsrats, sondern auch auf dem Trainingsplatz. "Ich muss auch altersbedingt vorangehen, die jungen Hüpfer mal anpacken und sagen, wo es lang geht", sagt Halstenberg. Man spürt: Der Linksfuß hat Lust auf den Job und auch Spaß an der harten Trainingsarbeit. "Es war eine lange Leidenszeit, und jetzt habe ich einfach wieder Lust bei der Sache", betont er. "Ich fühle mich gut, habe den Urlaub gut genutzt und habe viel gemacht."

Hat der Pokalsieg einen Knoten gelöst? "Das ist Quatsch"

Halstenbergs Lust an der Vorbereitung beruht auch darauf, dass er im Sommer 2021 ebenso wie im Winter 2021/22 wegen Verletzungen die Vorbereitung jeweils verpasste. Eine Knöchel- und dann eine Knieverletzung nebst Operation sorgten dafür, dass der Rotschopf in der abgelaufenen Runde insgesamt nur 15 Pflichtspiele (sieben in der Startelf) absolvierte. Zu allem Überfluss flog der Routinier im Pokalfinale nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz.

Doch die Verletzung und auch das Missgeschick im Pokalfinale hat Halstenberg hinter sich gelassen. Zumal im Finale von Berlin ja noch der Sieg gelang. Dass der erste Titel der Klubgeschichte bei den RB-Akteuren einen Knoten gelöst haben könnte, will der Defensivakteur nicht sagen, "das ist Quatsch. Aber die Selbstverständlichkeit, wie die Jungs am Ball auftreten, ist nochmal eine Stufe höher. Man hat gesehen, dass wir einen Titel gewinnen können. Alle Spieler müssen sich dieses Prinzip in der DNA einpflanzen, dass es möglich ist, Titel zu gewinnen."

In der neuen Saison soll es für RB nach Möglichkeit mindestens ebenso gut laufen, wie in der Rückrunde der vergangenen. "Wir wollen einen Punktedurchschnitt von zwei Punkten holen", nennt Halstenberg ein Ziel der Mannschaft, "und dann würden wir schon eine bessere Saison spielen als letztes Jahr."

Halstenberg: "Ich will schon als linker Innenverteidiger auftreten"

Halstenberg selbst will dazu seinen Teil beitragen. Am liebsten einen großen. Nachdem er in der vergangenen Saison kein Hauptdarsteller war, will er es wieder werden, nachdem er Anfang Juni seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert hat. Idealerweise als zentraler Abwehrspieler und nicht mehr auf der linken Außenbahn. "Ich will schon als linker Innenverteidiger auftreten", sagt der 1,88 Meter große und 87 Kilo schwere Verteidiger zu seinen Präferenzen in Sachen Position, aber auch: "Wenn es dann mal links offensiv wird, ist es auch gut, da kann man mal ein Tor schießen."

Prinzipiell geht es für Halstenberg darum, "einfach auf dem Platz zu stehen". Deswegen lautet seine lapidare Antwort auf die Frage, was er sich für die Saison 2022/23 vorgenommen habe: "Gesund bleiben, möglichst viel spielen und mit dem Team wieder etwas Außergewöhnliches erreichen. Und ich habe mir vorgenommen, ein bisschen Französisch zu lernen." Weil ihn die Sprache interessiert, wie er sagt. Und damit er mit seinen französischen Teamkollegen Nordi Mukiele, Mohamed Simakan und Christopher Nkunku sowie dem Malier Amadou Haidara noch besser parlieren kann.

Halstenberg hat DFB-Elf und WM in Katar noch nicht abgeschrieben

Und dann ist da ja auch noch die WM in Katar. Am Dienstag weilte Bundestrainer Hansi Flicks Assistenz-Coach Danny Röhl in Aigen und tauschte sich auch mit Halstenberg aus. Der hat das DFB-Team sowie das Turnier nicht abgeschrieben und hofft darauf, vielleicht im Nations-League-Rückspiel gegen Ungarn von Flick wieder berufen zu werden. Denn die Partie wird in Leipzig ausgetragen - und Halstenberg würde mit seinem dann zehnten Länderspiel ein kleines Jubiläum feiern.