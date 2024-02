Halstenberg fehlt Hannover in den Topspielen

Hannovers Marcel Halstenberg erlebte beim 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Nach seinem Aussetzer und der Roten Karte wird er jetzt in zwei entscheidenden Spielen fehlen.

Das war ein "sehr teuer erkaufter Sieg", wusste Hannovers Trainer Stefan Leitl nach dem Dreier gegen Rostock. Denn Schlüsselfigur Marcel Halstenberg zeichnete zwar für den 2:1 Siegtreffer gegen Hansa verantwortlich, leistete sich aber eben kurz vor Schluss auch eine Tätlichkeit.

Bei einem harmlosen Zweikampf im Mittelfeld mit Sarpreet Singh trat Halstenberg am Boden liegend gegen den Neuseeländer nach und traf Singh am Gesäß. Schiedsrichter Alexander Sather konnte die Szene zwar nicht sehen, doch nach VAR-Eingriff gab er einen Platzverweis für den Abwehrmann.

Das Sportgericht des DFB verurteilte den 32-Jährigen am Dienstag "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen". Damit kam Halstenberg mit dem Mindeststrafmaß für eine Tätlichkeit davon.

Topspiele gegen HSV und Fürth

Nach dem erfolgreichen Start ins neue Jahr mit einem Remis und zwei Siegen kommt die Sperre für die Niedersachsen zur Unzeit. Ausgerechnet in den beiden kommenden Spielen am Freitag beim Hamburger SV (18.30 Uhr) und die Woche darauf zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, wird sich zeigen, ob in dieser Saison vielleicht noch ein bisschen vom Aufstieg geträumt werden darf. Dabei sei Halstenberg nicht zu ersetzen, "da brauchen wir nicht drum herumzureden" hatte Ron-Robert Zieler sich schon zum schmerzhaften Ausfall geäußert.

Erst wenn es gegen das aktuelle Schlusslicht Osnabrück geht (24.2., 13 Uhr), darf Halstenberg wieder mitmischen.