Halstenberg, Delaney und Co: Was passiert noch in Dortmund?

Kommenden Dienstag wird das Sommer-Transferfenster der großen europäischen Ligen geschlossen, eine Woche bleibt den Vereine also im Regelfall noch, um ihren Kadern den letzten Schliff zu geben. Auch bei Borussia Dortmund sind noch einige Personalien offen, nicht nur die von Thomas Delaney und Marcel Halstenberg.

Und wie immer dreht sich das Rad zum Ende hin immer schneller - allerdings weniger das der Transferbewegungen als vielmehr der Transfergerüchte. Zwischen "gar kein Thema" und "kurz vor dem Vollzug", zwischen "kein Kontakt" und "unterschriftsreif" changieren die Einschätzungen der deutschen und internationalen Medien im schlimmsten Falle, die Wahrheit liegt meist irgendwo in der Mitte.

So auch bei Marcel Halstenbergs möglichen Wechsel nach Dortmund. Eine Einigkeit aller Seiten bis Anfang kommender Woche ist in diesem Fall gut möglich, aber eben nicht sicher. Maßgeblich hängt der Wechsel auch an einem Abgang, wie bereits häufig betont. "Ohne, dass sich auf der Abgabeseite nichts tut, wird sich auch auf der Aufnahmeseite nichts tun", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor rund zwei Wochen auf der Bilanz-Pressekonferenz betont, seitdem hat sich weder das Credo geändert noch hat der BVB einen Spieler abgegeben.

Neben Delaney sind auch Bürki, Wolf und Schulz Kandidaten

Kandidaten für einen Wechsel gibt es allerdings noch einige im Kader. Das intensive Interesse des FC Sevilla an Thomas Delaney ist bereits seit einigen Wochen bekannt, auch der zur Nummer drei degradierte Ex-Stammkeeper Roman Bürki, Rechtsaußen Marius Wolf und Nico Schulz, dessen Position Halstenberg einnehmen würde, sind weiter die wahrscheinlichsten Kandidaten.