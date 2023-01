Haller mit Gänsehaut-Comeback und Schuh-Botschaft

Die ganz große Leidenszeit von Sebastien Haller ist beendet. Der Ivorer feierte gegen Augsburg sein Pflichtspieldebüt beim BVB - und wurde dabei frenetisch empfangen. Eine besondere Botschaft hatte er auch.

Als in der 62. Spielminute die Nummer 9 aufleuchtete und Sebastien Haller das Spielfeld im ausverkauften Signal-Iduna-Park betrat, wurde es laut, sehr laut, lauter als bei den zwei BVB-Toren, die zuvor gefallen waren. "Haller", "Haller", hallte es durchs Stadion - und der Stürmer war sichtlich gerührt von der Begeisterung.

"Die Begrüßung war unglaublich und unvergesslich", sagte der 28-Jährige nach dem spektakulären 4:3 gegen den FCA am DAZN-Mikrophon und gab zu, dass er in diesem Moment viel Gänsehaut hatte. "Es war verrückt, so etwas zu erleben." Er sei einfach nur "glücklich, dass ich meinen ersten Schritt auf dem Rasen machen konnte." Diesen tat er zudem mit einer klaren Botschaft. Auf den Schuhen des Stürmers stand "Fuck cancer!" geschrieben.

Nach seiner Verpflichtung im Sommer von Ajax Amsterdam war beim Angreifer Hodenkrebs diagnostiziert worden, woraufhin er sich zwei Operationen und einer Chemotherapie unterziehen musste. Nun aber ist er zurück, spielt wieder Fußball und kann dieses Gefühl auf dem Platz wieder genießen - ebenso das spezielle Gefühl, dass ihm der Empfang durch die BVB-Fans bereitet hatte.

Lass' es uns so sagen: Ich bin zurück, aber ich es gibt noch viel zu tun. Sebastien Haller

Haller betonte, dass diese Energie, die im Stadion bei seiner Einwechslung spürbar war, der gesamten Dortmunder Mannschaft nutzt. "Ich hoffe, dass dieser Moment dem gesamten Team hilft", sagte der Ivorer, dessen primäres Ziel es nun ist, wieder vollständig fit zu werden.

"Ich bin nur froh, wieder hier zu sein und spielen zu können", sagte Haller, verwies aber auch darauf, dass er noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist: "Lass' es uns so sagen: Ich bin zurück, weil ich mit dem Team wieder spielen kann, aber ich es gibt noch viel zu tun, bis ich meine volle Fitness wieder erreiche. Im Moment fokussiere ich mich nur darauf."