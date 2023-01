Haller erstmals wieder im Kreis seiner BVB-Kollegen

Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie ist Sebastien Haller am Montag erstmals seit seiner Hodenkrebs-Diagnose in den Kreis seiner Dortmunder Mannschaftskollegen zurückgekehrt.

Auf dem Weg zurück in die Normalität: Sebastien Haller. AFP via Getty Images

Das letzte halbe Jahr war ein schwieriges für den 28 Jahre alten Haller, der im Sommer als designierter Nachfolger von Erling Haaland (Manchester City) voller Hoffnungen von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt war, um kurz darauf die niederschmetternde Diagnose Hodenkrebs zu erhalten. Es folgten zwei Operationen und eine Chemotherapie - und damit auch der lange Weg zurück in die Normalität.

Am Montag ging der Stürmer nun den nächsten Schritt. Um 17 Uhr fuhr Haller begleitet vom Blitzlichtgewitter zahlreicher Fotografen auf das Trainingsgelände des BVB, wo er anschließend beim Auftakt der Vorbereitung auf die Rückrunde Teile der obligatorischen Leistungsdiagnostik absolvierte.

Haller soll nach derzeitiger Planung am kommenden Freitag mit den Dortmundern in das gut einwöchige Trainerlager nach Marbella reisen. "Er verspürt riesige Lust, endlich wieder bei uns zu sein und trainieren zu können. Wir freuen uns total für ihn und auf ihn", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl den "Ruhr Nachrichten" gesagt.

"Es ist für alle sehr positiv, dass er wieder zurück ist. Wir haben ihm als Klub die bestmögliche Unterstützung gegeben, aber am Ende hat er es vor allem selbst großartig gemeistert. Er hatte keine leichte Zeit und hat sehr hart dafür gearbeitet, wieder an diesem Punkt zu sein. Darauf kann er sehr stolz sein", so Kehl.

Auf seinem weiteren Weg zurück soll Haller jedenfalls keinen Druck verspüren, vielmehr soll der 28-Jährige auf Basis der beim Medizintest ermittelten Daten ein behutsames Aufbautraining erhalten. „Das Tempo bestimmt er ganz allein", betonte Kehl.

Das Lazarett lichtet sich

Nicht nur für Haller startete das neue Jahr mit der Leistungsdiagnostik, auch die restlichen BVB-Profis wurden durchleuchtet. Positive Entwicklungen gab es dabei dem Vernehmen nach bei Marco Reus, der nach monatelanger Zwangspause aufgrund einer Sprunggelenksverletzung wieder zur Verfügung steht, wie auch bei den Rekonvaleszenten wie Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP), Anthony Modeste (Leisten-OP) und Marius Wolf (Gleichgewichtsstörungen).

Trainer Edin Terzic wird sich am Mittwoch ein noch genaueres Bild machen können, dann soll die erste komplette Einheit auf dem Rasen stattfinden, ehe der Feinschliff für die restliche Saison im spanischen Marbella erfolgt. Dort sind auch Testspiele gegen Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und den FC Basel (13. Januar) - in der Bundesliga geht's am 22. Januar gegen den FC Augsburg weiter.