Haller beim BVB noch in dieser Woche wieder auf dem Platz

Mittelstürmer Sebastien Haller soll noch in dieser Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der ivorische Nationalspieler war seit Sommer wegen eines Tumors im Hoden ausgefallen.

Die Bilder sprechen eine optimistische Sprache: Sebastien Haller mit nachgewachsenen Haaren an Silvester im Kreise der Familie, Haller auf dem Ergometer und in einer Videobotschaft mit breitem Grinsen. Dem Ivorer geht es ein halbes Jahr nach der niederschmetternden Krebs-Diagnose im Sommer, als ihm während des Dortmunder Trainingslagers in Bad Ragaz ein Hoden-Tumor diagnostiziert wurde, offensichtlich gut.

Am Montag traf er bei den Leistungstests zum Jahresauftakt der BVB-Profis zumindest den Teil seiner Kollegen wieder, die ebenfalls in der späten Schicht randurften. Den Rest wird er sehr wahrscheinlich noch diese Woche wiedersehen. Denn in der ersten Trainingswoche mit Ball, die am heutigen Mittwoch startet, soll auch Haller wieder Teile der Einheiten absolvieren.

Ein sehr positiver und hochmotivierter Eindruck wird ihm bereits bescheinigt, laut Süddeutscher Zeitung soll er bereits vor Weihnachten ein hartes individuelles Aufbautraining in Dortmund absolviert haben und sei nun topfit. Eine Prognose für eine vollständige Rückkehr oder sogar einen ersten Einsatz kommt aber noch deutlich zu früh.

Die ersten Einheiten und sehr wahrscheinlich auch das am Freitag startende Trainingslager in Marbella kann Haller nutzen, um anzukommen und sich wieder an Ball, Mitspieler und fußballspezifische Anforderungen zu gewöhnen - nach einem halben Jahr Ausfallzeit soll diese Annäherung erst einmal abgewartet werden.

"Das Tempo bestimmt er ganz allein", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag bereits den "Ruhr Nachrichten" gesagt, das gilt auch für die kommenden Wochen. Auf den Spieler soll kein Druck ausgeübt werden.