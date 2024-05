Halle holt Löhmannsröben zurück

Von September 2021 bis Juni 2022 hat Jan Löhmannsröben bereits für Halle gespielt. Zwei Jahre späte kehrt der Defensivmann - zuletzt für Lok Leipzig im Einsatz - zum HFC zurück. Der 33-Jährige kann auf die Erfahrung aus 227 Spielen in der 3. Liga (acht Tore) sowie 79 Begegnungen in der Regionalliga Nordost (neun Treffer) zurückgreifen. Mit Halle wird Löhmannsröben in der Regionalliga an den Start gehen, denn der Verein ist kürzlich aus der 3. Liga abgestiegen.