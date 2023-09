Matchwinner Schröter: 1860 stoppt in Halle den Abwärtstrend

Nach vier Niederlagen in Serie in der 3. Liga ist dem TSV 1860 München am Samstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Beim 2:0 beim Halleschen FC, der im zweiten Durchgang vergeblich anrannte, wurde Morris Schröter zum entscheidenden Mann.

Ein Tor und eine Vorlage beim 2:0 in Halle: Morris Schröter (re.). IMAGO/Eckehard Schulz