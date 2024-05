Schluss in Halle: Nach vier Niederlagen in Serie gelingt dem TSV 1860 München mit dem 2:0-Sieg beim Halleschen FC ein kleiner Befreiungsschlag. In Durchgang zwei erhöhte Guttau für die Gäste. Die Hallenser rannten couragiert an, ließen aber gleich mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt.

Abpfiff

90' +6 Halle ist vor dem Tor heute nicht kaltschnäuzig genug. Das dürfte es gewesen sein.

90' +5 Nach Deniz' Rabona-Flanke landet der Abpraller bei Bolyki, dessen Volley wird nicht gefährlich.

90' +4 Guttau sucht Lakenmacher per Flanke - Müller schnappt sich die Kugel.

90' +3 Nietfelds Kopfball nach einer Ecke von der rechten Seite fliegt weit am Kasten vorbei.

90' +1 Sechs Minuten werden nachgespielt. Bringen die Löwen den Vorsprung über die Zeit und stoppen den Abwärtstrend?

90' Berko erreicht einen langen Ball von Zieleniecki nicht - Abstoß 1860.

89' Spielerwechsel (1860 München)

Glück kommt für M. Schröter Jacobacci reagiert auf die Unterzahl und bringt einen Mann für die Defensive.

87' Rote Karte (1860 München)

Starke (grobes Foulspiel)

Starke kommt gegen Landgraf zu spät und erwischt den Hallenser mit den Stollen am Schienbein. Nach Absprache mit dem Schiedsrichter-Assistenten zeigt Speckner dem eingewechselten Münchner glatt Rot.

86' Hiller hat mit einem Aufsetzer von Deniz Probleme, über Umwege gelangt der Ball zu Baumann. Der HFC-Torjäger braucht jedoch zu lange und kommt nicht mehr zum Abschluss.

83' Gelbe Karte (1860 München)

Kwadwo



82' Der HFC macht zu wenig aus seinen Chancen: Landgraf findet mit seiner Hereingabe im Zentrum Baumann, der aus sieben Metern deutlich drüber köpft.

79' Halle rennt an - Hiller verhindert den Anschlusstreffer! Der eingewechselte Halangk bedient Deniz im Sechzehner, der Mittelfeldmann kommt frei zum Abschluss. Mit einer starken Parade kratzt der 1860-Schlussmann den Ball noch von der Linie.

76' 1860 wirft sich in jeden Schuss: Starke kommt mit seinem Tackling gerade noch so vor Berko im Sechzehner an den Ball, anschließend wird Casar geblockt, weil sich gleich drei Spieler der Gäste in den Schuss werfen.

75' Halle müht sich weiter: Deniz versucht es aus 30 Metern, der Schuss geht deutlich drüber.

72' Gelbe Karte (1860 München)

Hiller

Der Keeper sieht wegen Meckerns die Gelbe Karte.

71' Bolyki beinahe mit dem Anschlusstreffer! Landgraf findet den Joker mit seiner Flanke aus dem linken Halbfeld. Völlig freistehend köpft der Offensivmann den Ball jedoch knapp vorbei, Glück für die Gäste.

67' Halle macht Druck, doch die Löwen legen den zweiten Treffer nach. Die Gastgeber versuchen zurückzukommen, Hiller faustet einen weiten Ball weg.

66' 0:2 Tor für 1860 München

Guttau (

Linksschuss, Linksschuss, M. Schröter Guttau stellt auf 2:0 - wieder ist Schröter beteiligt! Der Rechtsaußen wird am Strafraumrand nicht entscheidend unter Druck gesetzt und flankt halbhoch an den zweiten Pfosten. Dort stiehlt sich Guttau weg und drückt den Ball aus kurzer Distanz per Direktabnahme ins Tor.

64' Schröter zieht von rechts in die Mitte, legt sich dann aber den Ball etwas zu weit vor. Nietfeld schlägt die Kugel weg.

62' Spielerwechsel (1860 München)

Vrenezi kommt für Zejnullahu Nach gut einer Stunde wechselt der TSV doppelt. Bringen die Gäste den Vorsprung über die Zeit?

61' Auf der Gegenseite kommt Verlaat nach einer Freistoß-Flanke im Strafraum an den Ball, seinem Abschluss fehlt es jedoch an Druck. Müller schnappt sich die Kugel.

59' Halle will erneut einen Elfmeter. Verlaat arbeitet nach Berkos Zuspiel gegen Baumann hart, aber nicht unfair mit dem Oberkörper - die Partie läuft weiter.

58' Halle will den Ausgleich: Eitschberger setzt sich auf rechts im Doppelpass mit Deniz stark durch und chippt gefühlvoll über Hiller hinweg ins Zentrum. Der lauernde Baumann verpasst die Hereingabe um Zentimeter, Glück für die Gäste.

55' Schröter mit dem ersten gefährlichen Abschluss der Löwen im zweiten Durchgang! Der Torschütze des 1:0 verschafft sich auf rechts mit einem Haken etwas Platz und zieht dann aus spitzem Winkel wuchtig ab - Müller bekommt die Fäuste rechtzeitig nach oben.

51' Gayret legt sich den Ball im Sechzehner an Hiller vorbei und geht dann aus Sicht von Referee Speckner zu leicht zu Boden - das Spiel läuft weiter.

50' Deniz mit dem nächsten Versuch aus der zweiten Reihe - keine Gefahr für das Tor von Hiller.

49' Greilinger ist nach Berkos Steckpass im letzten Moment vor Baumann am Ball und klärt zur Ecke.

48' Gelbe Karte (1860 München)

Lang

Nächste Gelbe: Diesmal für ein taktisches Foul an Baumann.

47' Gelbe Karte (Halle)

Gayret

Der Hallenser unterbindet gegen Guttau einen Konter der Löwen und wird verwarnt.

47' Halle beginnt druckvoll: Baumann probiert es aus 25 Metern, Hiller hat den Aufsetzer sicher.

46' Der Ball rollt wieder. Kommt Halle im zweiten Durchgang zurück?

46' Spielerwechsel (Halle)

Berko kommt für Crosthwaite Dreifachwechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit bei den Gastgebern. Ristic bringt zwei neue Flügelspieler, zudem bleibt Hug in der Kabine, der vor dem 0:1 patzte.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause: Defensivstarke Münchner Löwen führen nicht unverdient mit 1:0 beim Halleschen FC. Mann der ersten Halbzeit war Rechtsaußen Schröter, der die Gäste nach Hugs Patzer in Führung brachte. Dem HFC fiel offensiv wenig ein, kurz vor der Pause vergab Wolf die beste Gelegenheit.

Halbzeitpfiff

45' +1 Kurz vor der Pause wird der HFC mal gefährlich: Eitschberger lässt auf der rechten Seite Greilinger stehen und flankt in die Mitte, wo allerdings kein Hallenser zur Stelle ist. Die Gastgeber bleiben am Ball, bei Wolfs Abschluss ist Hiller mit den Fäusten zur Stelle.

43' Baumann fordert Handelfmeter: Der Stürmer zieht an der Strafraumkante wuchtig ab, der Ball geht aus kurzer Distanz an Langs Arm, der nur leicht vom Körper weggestreckt ist. Die Partie läuft weiter.

41' Tarnat kommt nach einer Ecke an den zweiten Ball und flankt Richtung langer Pfosten. Dort kommt kein Münchner an den Ball, Halle kann letztlich klären.

38' Mit der Führung im Rücken überlässt der TSV den Gastgebern den Ball und macht in der eigenen Hälfte die Räume eng. Für Halle springt wenig Zählbares heraus. Eine Deniz-Flanke köpft Verlaat weg.

34' Bei den Löwen wird es meist über die rechte Seite gefährlich, Schröter holt eine Ecke heraus. Zejnullahus Flanke können die Gastgeber aus dem Strafraum befördern.

32' Gayret legt sich den Ball 20 Meter vor dem Tor etwas zu weit vor. Greilinger geht entschieden dazwischen. Der Hallenser fällt und will einen Freistoß. Schiedsrichter Martin Speckner lässt zu Recht weiterspielen.

31' Aus dem Spiel heraus fällt den Hallensern wenig ein: Gayret verlagert auf die linke Seite auf Hug. Dessen Flanke fliegt ins Aus.

28' Frey hat auf der linken Seite etwas Platz und chippt die Kugel in den Strafraum. Dort kommt Zwarts artistisch ran, bringt jedoch keinen Druck mehr hinter den Ball.

26' Halle arbeitet an einer Antwort: Deniz' Freistoß-Flanke klärt Kwadwo zur Ecke. Eigentlich unnötig, da die Kugel ohnehin im Aus gelandet wäre. Aus der folgenden Ecke entsteht keine Gefahr.

24' Die Führung ist nicht unverdient. Die Gäste verteidigten bisher kompakt und setzten auch offensiv immer wieder Nadelstiche.

23' 0:1 Tor für 1860 München

M. Schröter (

Rechtsschuss) Rechtsschuss) Schröter bringt die Löwen in Führung! Hugs Zuspiel auf Landgraf im Spielaufbau gerät viel zu kurz. Der Münchner Rechtsaußen geht dazwischen, lässt den HFC-Innenverteidiger stehen und trifft ins kurze Eck zum 1:0 für die Gäste.

21' Deniz dreht sich am linken Strafraumeck auf und fackelt nicht lange. Sein Versuch wird aber nicht gefährlich für das Gäste-Tor.

18' Verlaat blockt eine Hereingabe von Wolf, dann kontern die Gäste und es wird erstmals richtig gefährlich: Schröter treibt den Ball weit nach vorne und lässt im Sechzehner gleich zwei Hallenser stehen. Sein Abschluss aus halbrechter Position fliegt allerdings gut zwei Meter über die Querlatte.

16' Die Hallenser laufen hoch an, die Gäste suchen immer wieder Zwarts mit hohen Zuspielen. Der Stürmer versucht die Kugel auf Zejnullahu weiterzuleiten. Nietfeld ist mit dem Kopf dazwischen.

13' Eitschbergers Block geht direkt zurück in den 1860-Strafraum. Dort kann Hiller die Kugel nicht festhalten, der Abpraller landet aber bei den Löwen.

12' Zwarts dreht sich im Zentrum fein auf, seine Seitenverlagerung gerät dann etwas zu lang.

11' Die Löwen können den Eckball zunächst nicht richtig klären, Baumann ist in der Mitte jedoch zu überrascht. Im zweiten Versuch befördern die Gäste die Kugel schließlich aus der Gefahrenzone.

10' Deniz versucht gefühlvoll Richtung Baumann durchzustecken, Verlaat wirft sich dazwischen und grätscht den Ball ins Aus - Eckball HFC.

9' Nach einem langen Ball kocht Greilinger Crosthwaite im Sechzehner souverän ab. Die Münchner können sich jedoch aktuell kaum befreien.

8' Der HFC baut geduldig auf, Eitschberger versucht ein hohes Zuspiel auf Crosthwaite zu verlängern. Greilinger ist jedoch aufmerksam und rechtzeitig dazwischen.

7' Schröter geht nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite ins Dribbling, im Verbund können Wolf und Hug den Außenverteidiger stoppen.

4' Die Hausherren setzen sich etwas in der gegnerischen Hälfte fest, gefährlich wird es aber bisher nicht für das Tor von Hiller.

1' Die Gäste erstmals im Angriff: Zwarts geht auf links ins Tempo, Nietfeld ist rechtzeitig zurück und klärt.

1' Der Ball rollt in Halle. Gelingt den Löwen heute ein Befreiungsschlag?

Anpfiff

16:20 Uhr Insgesamt 14-mal trafen beide Mannschaften in Pflichtspielen aufeinander, sechs Duelle endeten unentschieden, so auch das letzte Aufeinandertreffen im Februar (0:0). Sechsmal setzten sich die Löwen durch, nur zweimal der HFC. Können die Hallenser ihre Bilanz heute aufbessern und damit die Krise der Löwen weiter verschärfen?

16:15 Uhr 1860-Coach Jacobacci tauscht nach dem 1:2 im oberbayerischen Duell in Ingolstadt dreimal. Tarnat, Greilinger und Schröter starten für Starke, Kurt und Vrenezi (alle Bank).

16:05 Uhr HFC-Trainer Sreto Ristic nimmt im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Aue kurzfristig eine Veränderung vor. Eitschberger beginnt auf der Rechtsverteidigerposition für Baumgart (verletzt).

15:56 Uhr Angesichts der angespannten sportlichen Situation in der bayerischen Landeshauptstadt sprach sich die Mannschaft unter der Woche aus - ohne Trainer. Auf Details wollte Kapitän Jesper Verlaat beim traditionellen "Wiesn"-Besuch am Dienstagabend nicht eingehen, berichtete aber von einer „guten“ internen Teambesprechung. Es gelte nun, "dieses Gespräch mitzunehmen und am Samstag umzusetzen".

15:55 Uhr Nach dem Bielefelder Erfolg am Freitagabend rutschten die Münchner (sechs Punkte) im Vorfeld der Partie auf einen Abstiegsplatz ab, knapp davor - mit einem Zähler mehr auf dem Konto - liegt der HFC. Ein Erfolgserlebnis wäre für beide Teams heute Gold wert.

15:45 Uhr Jacobacci selbst glaubt an den Turnaround: „Das hier ist Fußball, hier gibt es immer Ups and Downs. Aber wir haben die Möglichkeit, alles selbst zurecht zu biegen. Ich habe hier eine tolle Truppe, ich bin überzeugt, dass sie noch von sich reden machen wird“, versicherte der 60-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz.