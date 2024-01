Halbouni vor Wechsel nach Vancouver

Seit seinem Wechsel von der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen zum 1. FC Magdeburg im Sommer 2022 wartet Belal Halbouni vergeblich auf seinen Durchbruch beim Zweitligisten. Nun bahnt sich ein Abschied des 24-jährigen Verteidigers an, der noch kein Pflichtspiel für den FCM bestritt. Am Donnerstag hat Halbouni Magdeburgs Trainingslager in Side/Türkei verlassen und ist ins spanische Marbella gereist, wo aktuell MLS-Klub Vancouver Whitecaps sein Trainingslager bestreitet. Im Training möchte sich der Syrer für eine Verpflichtung empfehlen.