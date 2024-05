Hainer schwärmt von Rangnick - Entscheidung rückt näher

Eine Einigung zwischen dem FC Bayern und Ralf Rangnick rückt näher, ist aber offenbar nicht mehr vor dem Rückspiel in Madrid zu erwarten. Herbert Hainer geriet schon mal ins Schwärmen.

Herbert Hainer (re.) bei seiner Ankunft in der Arena vor dem Real-Spiel - danach sprach der Bayern-Präsident auch über Ralf Rangnick. imago images (2)

Das 2:2 gegen Real Madrid gab am Dienstagabend genug Gesprächsstoff her, dennoch blieb noch Raum, um das Dauerthema rund um den FC Bayern nicht zu vernachlässigen. Wird Ralf Rangnick neuer Trainer des FC Bayern? Und falls ja: Wann wird die Entscheidung bekanntgegeben?

"Das ist wie mit der Wettervorhersage: Manchmal kommen die Schauer im April, wo man sie nicht erwartet, manchmal kommt die Sonne im Mai", äußerte sich Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ziemlich kryptisch. Man könne das Wetter nun mal "nicht beeinflussen".

Klar scheint, dass die Bayern-Verantwortlichen ihrem Ziel, Rangnick zum Nachfolger von Thomas Tuchel zu machen, immer näherkommen, ohne dass der finale Vollzug unmittelbar bevorsteht. "Wir sind mit Ralf in guten Gesprächen", bestätigte Präsident Herbert Hainer nach dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale bei Sky, "aber jetzt muss man ein paar Tage abwarten, um zu sehen, ob es auch final so rausgeht." Es werde "nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wissen, in welche Richtung es geht".

Bayern erwarten keine Rangnick-Entscheidung vorm Rückspiel

Vor dem Rückspiel in Madrid am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wollen die Bayern jedenfalls keine Entscheidung kommunizieren. "Wir wollen Planungssicherheit, die werden wir uns intern verschaffen. Aber die beiden Real-Spiele sind elementar wichtig, um die Saison bestmöglich zu gestalten." Alles dazwischen ergebe deshalb "auch gar keinen Sinn", erklärte Sportvorstand Max Eberl.

Auch wenn Rangnick derzeit noch beim ÖFB als österreichischer Nationaltrainer unter Vertrag steht, geriet Hainer am Dienstag schon einmal ins Schwärmen. "Er ist ein exzellenter Kenner der Fußballszene. Er hat enorme Fähigkeiten, Spieler und Mannschaften zu entwickeln. Alles, was ich aus dem Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft höre, ist sehr, sehr positiv. Und wir haben ja selber Spieler, die unter ihm arbeiten", nannte der FCB-Präsident die Vorzüge des 65-Jährigen. "Wenn er kommen sollte, wäre er eine sehr gute Wahl für uns."