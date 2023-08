Haidara fällt wochenlang aus - Raum Gewinner der Vorbereitung

Pokalsieger RB Leipzig muss den DFL-Supercup am Samstag beim FC Bayern und den Punktspiel-Start eine Woche später bei Bayer 04 Leverkusen ohne Amadou Haidara (25) bestreiten. Der Mittelfeldspieler zog sich bei der Generalprobe am Samstag gegen UD Las Palmas (3:0) eine offenbar schwerere Muskelverletzung in der Wade zu.

Amadou Haidara musste verletzt ausgewechselt werden. IMAGO/Picture Point LE