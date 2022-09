Härtels Umstellungen greifen: "Haben einen Schritt zurück gemacht"

Der Plan von Hansa-Coach Jens Härtel ging auf: Rostock kehrte nach drei Niederlagen zum Altbewährten zurück und gewann prompt gegen Magdeburg - auch dank Neuzugang Kai Pröger, der sich stark präsentiert.

Nach drei Niederlagen in Folge gelang Hansa Rostock im Ostduell gegen Magdeburg die erhoffte Trendwende - beim 3:1-Erfolg spielte sich wieder einmal Kai Pröger in den Mittelpunkt. Der Offensivspieler brachte die Kogge mit einem Doppelpack in Führung: Es waren seine Scorerpunkte sechs und sieben im neunten Spiel. Damit ist er an sieben der bisherigen neun Hansa-Tore direkt beteiligt gewesen.

Neuzugänge brauchen noch etwas Zeit

Neben dem gebürtigen Wilhelmshavener, der als einer der wenigen Neuzugänge sofort einschlug, überzeugte in der Defensive das altbewährte Personal, welches schon zum Großteil zu Drittliga-Zeiten für Rostock verteidigte. "Wir haben einen Schritt zurück gemacht. Gerade die Neuen, die wir frühzeitig reingeworfen haben - das dauert noch, bis sie sich an unsere Abläufe gewöhnen", so Jens Härtel auf der Pressekonferenz.

So verteidigten am Samstag gegen den FCM Lukas Scherff, Damian Roßbach und Ryan Malone für Frederic Ananou, Rick van Drongelen sowie Anderson Lucoqui. Gepaart mit Lukas Fröde, der situativ immer hinten reinrutschte, stand Hansa sicher und ließ gegen die offensivstarken Magdeburger auch dank einer guten Leistung von Markus Kolke (unter anderem Elfmeter entschärft) nur ein Gegentor in der Nachspielzeit zu. "Wir haben den Sieg erarbeitet, erkämpft und auch erzwungen", erklärt Fröde.

Die Rückkehr zum "einfacheren" Spiel hat Rostock augenscheinlich geholfen, die Negativserie zu beenden. Härtel, für den die Taktikumstellung der Schlüssel zum Erfolg war, besitzt nun in der Länderspielpause genug Zeit, mit den Neuverpflichtungen die Abläufe weiter einzustudieren. Stress hat er aber nicht, da neben Pröger ja auch die bewährten Kräfte überzeugten.