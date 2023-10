Härtel nervt die Performance: "Werden uns nicht verkriechen"

Seit dem 3. Spieltag wartet Eintracht Braunschweig auf einen Dreier. Die Löwen bilden das Liga-Schlusslicht und sind in der Fremde noch punktlos. Ändert sich das bei der SV Elversberg?

1:2, 0:2, 0:3, 0:1 - in vier Anläufen hat der BTSV es nicht geschafft, von seinen Reisen auch nur ein Pünktchen mit nach Niedersachsen zurückzubringen. Auch ein Grund, warum die Eintracht mit fünf Punkten das Tabellenende ziert, das man naturgemäß möglichst schnell verlassen will. Die nächste Chance, die Auswärtsmisere zu beenden, bietet sich am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Elversberg, seines Zeichens das schwächste Heimteam (1/1/2).

Gegner-Analyse "eröffnet Möglichkeiten"

Jens Härtel hat beim Aufsteiger, auf den Braunschweig erstmals in einem Pflichtspiel trifft, in der Spielweise ein "gewisses Risiko" ausgemacht. "Dies eröffnet uns vielleicht Möglichkeiten für frühe Ballgewinne und kurze Wege zum Tor", sieht der BTSV-Coach Optionen, dem Gegner Probleme bereiten zu können.

Am 3. Spieltag gelang den Löwen gegen Schalke (1:0) der bisher einzige Sieg, dazu gab es vor heimischer Kulisse noch zweimal eine Punkteteilung. Härtel begründet die bisherige Bilanz damit, dass es zu selten gelungen sei, das Maximum herauszuholen, obwohl man immer versucht habe, auf drei Punkte zu spielen. Die magere Ausbeute setzt Härtel natürlich zu: "Unsere Performance nervt uns seit längerem und nicht erst, seitdem wir auf dem letzten Tabellenplatz stehen."

Es braucht niemand denken, dass wir uns verkriechen. Jens Härtel

Trotz der kniffligen Situation und der Punkte-Durststrecke versprüht Härtel, der bei den Länderspielrückkehrern Robert Ivanov und Johan Gomez nach dem Abschlusstraining über einen Einsatz entscheiden wird, weiterhin Optimismus und kündigt bei der SV eine forsche Herangehensweise an: "Es braucht niemand denken, dass wir uns verkriechen."