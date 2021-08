Härtel muss wohl auf Kolke verzichten

Wenn die beiden Aufsteiger Rostock und Dresden die Klingen kreuzen, wird Hansas Stammtorhüter Markus Kolke aller Wahrscheinlichkeit nach wegen Oberschenkelproblemen ausfallen.

Rostock gegen Dresden - das ist seit Jahrzehnten ein ganz besonderes Duell. Vor 30 Jahren waren beide Vereine gemeinsam in die erste gesamtdeutsche Bundesliga aufgestiegen, Hansa als letzter Meister der DDR-Oberliga, Dresden als Zweiter. In diesem Sommer kehrten die beiden Traditionsklubs gemeinsam in die 2. Liga zurück, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.

Kolkes Oberschenkelprobleme resultieren aus dem Rücken

Wenn die beiden Aufsteiger nun an der Ostsee die Klingen kreuzen, wird Hansas Stammtorhüter Markus Kolke aller Wahrscheinlichkeit nach wegen Oberschenkelproblemen ausfallen, wie Trainer Jens Härtel am heutigen Donnerstag verriet. "Bei Kolke ist es eine muskuläre Geschichte, die aus dem Rücken resultiert. Hier muss er stabiler werden. Es dürfte nicht länger als zwei Wochen dauern", so der Coach.

Wer an Stelle des Stammkeepers am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Dresden zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch nicht sicher. "Für einen jungen Torwart wäre es natürlich eine Chance. Ob Luis Klatte oder Ben Voll spielen würde, haben wir noch nicht entschieden", sagte Härtel.