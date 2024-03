"Haben sich ins Schaufenster gespielt": Hoeneß' Lob für seine linke Seite

Es läuft beim VfB Stuttgart. Und in der Regel auch viel über die linke Seite. Maximilian Mittelstädt und Chris Führich bekamen ein Sonderlob vom Trainer.

Der VfB Stuttgart reitet die eigene Erfolgswelle munter weiter. Auch Union Berlin konnte die Schwaben nicht stoppen, am Freitagabend war es ein höchst souveräner 2:0-Sieg des VfB über die Köpenicker. Somit blieb Stuttgart auch im dritten Duell mit Union in dieser Saison ohne Gegentor. Sebastian Hoeneß sah einen verdienten Siegen, eine "reife Leistung". Mit minimalen Makeln, habe seine Mannschaft jedoch meist selbst dafür gesorgt, dass die Berliner zu Torchancen kamen. "Wir waren ein bisschen leichtsinnig", sprach Hoeneß damit die Szenen an, als Torhüter Alexander Nübel und Pascal Stenzel am eigenen Strafraum Fehlpässe unterliefen.

Weil die Eisernen diese Fehler aber nicht nutzten und der VfB seine spielerische Dominanz (70 Prozent Ballbesitz) einmal mehr in Tore ummünzte, bleibt am Ende der nächste Schritt in Richtung Champions League. Viel ging dabei über die linke Seite, wo Maximilian Mittelstädt und Chris Führich - Traumtorschütze zum 2:0 - immer wieder Tempo machten und Chancen kreierten. "Dass sie zusammen funktionieren, zeigen sie in dieser Saison fast jedes Wochenende", lobte Hoeneß sein Duo.

Mittelstädts Handy "ist immer an"

Darauf angesprochen, ob seine Schützlinge dies auch in der Nationalmannschaft gemeinsam abliefern könnten, musste Hoeneß nicht lange überlegen. "Sie haben sich richtig gut eingespielt und sich ins Schaufenster gespielt. Sie haben eine richtig gute Form. Möglicherweise sind das gute Vorzeichen und gute Impulse, die auch eine Nationalmannschaft brauchen kann."

Führichs Stärke im Eins-gegen-eins und Mittelstädts Läufe in die Tiefe sind eine Waffe in dieser Spielzeit, das weiß das Duo auch selbst. "Dadurch, dass ich ihn oft überlaufe, stellen wir auf Außen eine Überzahl her", so Mittelstädt. Sein kongenialer Partner hat ihm eine Einladung zur Nationalmannschaft bereits voraus, weiß aber auch um die Konkurrenzsituation. "Da sind auch noch andere Spieler, die eine Menge Qualität haben", so Führich. Einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann würde Mittelstädt selbstverständlich entgegennehmen. "Mein Handy ist immer an."