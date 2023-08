Haalands kuriose Schlafmethoden: Mund zukleben und Blaulicht-Brille auf

Ein guter Schlaf ist wichtig für die Regeneration. Das weiß natürlich auch Erling Haaland. Jetzt hat er seine ungewöhnlichen Maßnahmen für eine bessere Nachtruhe verraten.

Mund zukleben, Blaulicht-Brille auf: Auf der Jagd nach den nächsten Bestmarken setzt Erling Haaland auf ungewöhnliche Schlafmethoden. Der Stürmer von Manchester City hält seine Nachtruhe mit zugeklebtem Mund. Zudem trägt er vor dem Schlafengehen drei Stunden lang eine Blaulicht-Schutzbrille. Dies erzählte Haaland in einem Interview mit YouTuber Logan Paul im Podcast "Impaulsive".

"Ich denke, Schlaf ist das Wichtigste auf der Welt. Um gut zu schlafen, sind einfache Dinge wie eine Blaublocker-Brille und das Ausblenden aller Signale im Schlafzimmer meiner Meinung nach wirklich wichtig", sagte Haaland. "Du solltest versuchen, dir den Mund zuzukleben. Ich schlafe damit. Viele Dinge zu tun ist nicht gut, aber jeden Tag über einen längeren Zeitraum kleine Dinge zu tun, zahlt sich wirklich aus."

Studien zu Mouth Taping fehlen noch

Als Begründung für das Abkleben seines Mundes nannte Haaland, die Atmung durch die Nasenlöcher zu maximieren. Das sogenannte Mouth Taping hat sich zuletzt zu einem kleinen Trend entwickelt. Der Mund wird dabei nicht mit einem herkömmlichen Klebeband sondern mit einem atmungsaktiven Pflaster verklebt.

Dem Mouth Taping werden zahlreiche positive Eigenschaften nachgesagt, wissenschaftliche Studien dazu gibt es bisher allerdings nicht. Wer daran glaubt, darf sich angeblich unter anderem über einen besseren Schlaf freuen - und das Immunsystem soll obendrein gestärkt werden.

Mundatmung hat Nachteile - Keine Erstickungsgefahr

Jedenfalls wird bei der Mundatmung der Rachen ausgetrocknet und die ungefilterte (in der Nase reinigen feine Härchen die Luft) und ungewärmte Luft kann etwa Irritationen in den Bronchien auslösen.

Erstickungsgefahr droht im Übrigen bei den Pflastern nicht. So wird Schlafmediziner Prof. Martin Konermann vom ZDF zitiert und gibt Entwarnung: "Unser Körper hat einen Selbsterhaltungsmechanismus eingebaut. […] Dann klingelt im Kopf ein kleiner Wecker, der dafür sorgt, dass der Schläfer wach wird und dann macht er auch den Mund auf."

Die Blaulicht-Brille würde verhindern, dass etwa elektronische Geräte den Schlaf beeinträchtigen können. Die bessere Variante wäre allerdings wohl weit schwieriger. Einfach das Handy am Abend aus der Hand legen und in den Stunden vor dem Schlaf nicht her draufschauen.

Haaland hatte zuletzt schon darüber berichtet, dass ihm auf dem Weg zum Erfolg seine Ernährung aus Kuhherzen und -leber sowie ein Getränk aus Milch, Grünkohl und Spinat geholfen haben.