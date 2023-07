Muskeltraining bei Kindern? "In kurzer Zeit sehr viele positive Eigenschaften"

Arzt und Ex-Schwimmer Mark Warnecke steht dem kicker als Gesundheitsexperte zur Verfügung. Diesmal geht es um Muskeltraining für Kinder. Wann können die Kids damit anfangen, ist es gefährlich, muss ich auf eine spezielle Ernährung achten?

Viele Kinder bewegen sich zu wenig und die Anzahl der übergewichtigen Kinder nimmt zu. Wie können wir die Kleinen motivieren, mehr Sport zu machen?

Kinder und Jugendliche, die sich ungern bewegen oder Sport treiben, lassen sich einfacher zum Muskeltraining animieren. Das ist für die Kids kein klassischer Sport. Das Muskeltraining ist total effektiv und bringt für den Körper und Stoffwechsel eine ganze Menge, hat dabei aber ein für viele Menschen einfacheres Belastungsempfinden.

Sie haben ja selbst Kinder. Wie haben Sie es da gehandhabt?

Da meine Kinder recht sportlich veranlagt sind, hatte ich da keine Probleme. Es war eher schwierig, sie ruhig zu bekommen. Als sich herausgestellt hat, dass sie in ihrem Sport talentiert sind, hab' ich mich bei uns im Haus dazu entschlossen, einen kleinen Gerätepark aufzubauen. So konnten wir frühzeitig mit Muskeltraining anfangen. Allgemein ist es ja eher unüblich, Kinder in einem frühen Alter an Geräten trainieren zu lassen. Ich finde das allerdings sehr gut, es ist eine gute Grundlage für jeglichen Sport und zudem ist es sehr gesund.

INFOS ZUR PERSON MARK WARNECKE Mark Warnecke ist Arzt und ehemaliger Topschwimmer. Bei den Olympischen Spielen in Atlanta gewann er 1996 die Bronzemedaille im Brustschwimmen. Mit 35 Jahren feierte Warnecke ein vielbeachtetes Comeback und wurde 2005 ältester Schwimm-Weltmeister. Ein selbst entwickeltes Aminosäurepräparat zu dieser Zeit war der Startschuss für seine Firma AMSport.

Fitnessstudios gibt es heute an fast jeder Ecke. Kein Wunder, dass da auch immer mehr Kinder und Jugendliche zur Zielgruppe werden und es extra Angebote gibt. Muss ich da Sorgen haben als Elternteil? Ab welchem Alter kann ich die Kids ins Studio lassen?

Ich würde jetzt nicht mit einem Fünfjährigen anfangen, gezieltes Geräte- und Muskeltraining zu machen. Vor der Pubertät so mit zwölf Jahren wäre ein gutes Alter, weil die Kinder auf diese Weise positive Auswirkungen aufs Knorpel- und Bindegewebe im Wachstum mitnehmen können und da einen positiven Benefit in die Pubertät und auch für später haben.

Allerdings würde ich die Kinder nicht in ein Studio lassen, in dem Trainermangel herrscht. Die klassischen Anbieter, wo nur einer an der Theke steht, sind sicherlich nicht geeignet. Für Kinder sind gute Studios mit mehreren Trainern geeignet. Vielleicht sogar Studios, die explizit Kurse und Betreuung anbieten. So können Fehler vermieden werden und die Kinder werden geschult.

Kritiker sagen, dass spezifisches Muskeltraining für Kinder und Jugendliche womöglich Knochen, Bänder oder Knorpel schädigen könnte. Das Wachstum soll gar beeinträchtigt werden ...

Das ist falsch. Bänder und Knorpel werden durch das Training gestärkt. Überlastung kann durch Muskel- oder Krafttraining sehr wohl forciert werden und darauf ist natürlich zu achten. Die Verletzungsgefahr ist insgesamt beim Muskeltraining allerdings deutlich geringer als etwa beim Kicken im Garten. Man muss also gar keine Angst haben, wenn man mit den Kindern geschulte Programme macht. Noch wichtiger ist Muskeltraining bei den Kindern, die ungern einen klassischen Sport ausüben möchten, weil sie sich z. B. aus irgendeinem Grund schämen oder keine Lust zum Schwitzen haben. Muskeltraining geht auch ohne viel Schwitzen und in der Kleidungswahl ist man freier als zum Beispiel beim Schwimmen.

Eine häufig total unterschätzte Eigenschaft von Muskeltraining ist auch der sehr große positive Effekt auf den Stoffwechsel. Zudem steht der Muskel nicht nur für sportliche Leistung oder Kraft, er steht auch für Lebensqualität im Alter und die Effekte nimmt man mit, wenn man früh anfängt, ihn durch gezieltes Training zu schulen.

Was sollte explizit beachtet werden, damit das Training gesund bleibt?

Es macht keinen Sinn, wenn ich einmal im Monat Geräte bewege. Gleichermaßen ist es unsinnig, dreimal am Tag zu trainieren. Ich muss einfach die normalen physiologischen Grenzen beachten. Ansonsten gibt es für Muskeltraining keine großartigen Limits. Man kann in kurzer Zeit sehr viel bewegen - im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das Muskeltraining hat in kurzer Zeit sehr viele positive Eigenschaften. Wenn man es gut macht, überwiegen die Vorteile entsprechend deutlich.

Es gibt immer noch die Angst, dass Muskeltraining die Kinder überlasten könnte, aber das ist alles widerlegt. Das gefährliche Training passiert auf dem Fußballplatz. Mark Warnecke

Mediziner Mark Warnecke.

Wie sieht es mit Aufwärmen und Cool Down aus?

Jein, aber bei Kindern gehört zum guten Muskeltraining auch ein leichtes Aufwärm- und Dehnprogramm, um die Muskeln auf das Training vorzubereiten, je nach Intensität kann das aber am Gerät mit in das Programm eingebaut werden. Das Cool Down ist bei einem normalen Training indes nicht so wichtig. Es ist ja kein Leistungssport, der betrieben werden soll.

Viele unserer LeserInnen spielen Fußball. Kann gezieltes Muskeltraining auch vor Verletzungen schützen?

Das ist ein wichtiger Faktor im Training für Fußballer. Frühzeitiges Muskeltraining kann definitiv Verletzungen vorbeugen und die Verletzungsanfälligkeit insgesamt verringern. Es gibt immer noch die Angst, dass Muskeltraining die Kinder überlasten könnte, aber das ist alles widerlegt, wenn man es richtig macht. Das gefährliche Training passiert auf dem Fußballplatz. Mit gezieltem Training kann ich Bänder, Knochen und Knorpel stärken und baue quasi präventiv ein Schutzschild auf.

Haben die Kinder langfristige Vorteile, wenn sie früher anfangen, richtig zu trainieren?

Definitiv. Einmal auf der Ebene des Stoffwechsels. Unsportliche Kids, die kaum etwas machen, kann ich eher zu einem kurzen Muskeltraining als zu einem komplexen leistungsorientierten Training überreden. Wenn ich das schaffe, habe ich ganz viel erreicht, was präventiv auch vor beispielsweise Diabetes schützt. Die Kinder haben dadurch eine bessere Glucoseverwertung und einen besseren Fettstoffwechsel.

Gleichzeitig ist so ein Training natürlich wichtig für den Stützapparat. Bänder bilden sich besser aus, die Knorpel wachsen besser. Zudem verbessert sich die Knochenstruktur, wenn ich schon vor der Pubertät damit anfange. Das sind alles auch Benefits für das spätere Alter.

Sollte Muskeltraining immer auch mit Ausdauersport kombiniert werden?

Das würde ich gar nicht so vergleichen wollen, weil beides seine Berechtigung hat, aber Muskeltraining wird deutlich unterschätzt. Man nimmt ja z. B. auch nicht durch Ausdauertraining ab, sondern viel mehr und besser durch Muskeltraining. Mit dem Ausdauertraining wird immer viel mehr Positives assoziiert, aber Muskeltraining bietet gegebenenfalls viel mehr. Gerade bei alten Menschen ist Muskeltraining zigfach sinnvoller. Der Erhalt der Muskulatur hält den Stoffwechsel und die Lebensqualität oben.

Ich habe mal die KI gefragt, was Kinder bei der Ernährung beachten sollten, wenn sie Muskeltraining betreiben. Die Antwort war:

Kinder, die Kraftsport betreiben, benötigen eine ausgewogene Ernährung mit genügend Energie und Nährstoffen. Eine höhere Eiweißzufuhr ist bei intensivem Kraftsport empfehlenswert. Die allgemeine Zufuhrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von 0,9 g Eiweiß pro kg Körpergewicht kann bei sportlich sehr aktiven Kindern auf bis zu 1,0 bis 1,2 g Eiweiß pro kg Normalgewicht leicht erhöht werden. Eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr ist ebenfalls wichtig, um den Energiebedarf zu decken.

Ich würde das Eiweiß jetzt bei Kindern vor der Pubertät nicht so nach vorne schieben. Da würde ich auch nicht sagen, dass die Kids einen Eiweißshake benötigen. Sie brauchen eine gesunde ausgeglichene Ernährung. Mit normaler Ernährung ist die Eiweißzufuhr gut abzudecken. Dass sich Sportler eiweiß- und kohlehydratreich ernähren sollen, ist ja allgemein bekannt. Aber bei einem Zwölfjährigen muss jetzt nicht extra substituiert werden.

Wie sieht es mit Trinken aus?

Wenn man das Muskeltraining richtig macht, schwitzen die Kinder gar nicht so viel. Zur Regeneration des Gewebes brauche ich die richtigen Nährstoffe, aber nicht viel mehr Flüssigkeit. Da soll ja auch kein hochintensives Intervalltraining gemacht werden. Wir sprechen nur von leichten Muskelaufbautraining. Wenn Kinder einen Sport machen, bei dem sie viel schwitzen, benötigen sie ein gutes Mineralgetränk.

In der jungen Generation gibt es viele Vegetarier. Müssen die Jugendlichen hier etwas beachten?

Vegetarisch ist ja keine extreme Form der Ernährung - vegan wäre das schon. Dann müsste ich mich auch intensiver mit der Ernährung beschäftigen, auch wenn Kinder viel kompensieren können. Gerade bei veganer Ernährung sind einige Nährstoffe etwas schwieriger zu bekommen. Vegetarische Ernährung ist da schon sehr viel einfacher.

Gibt es eigentlich Ernährungsergänzungsprodukte speziell für Kinder und Jugendliche oder ist davon bei einer ausgewogenen Ernährung ohnehin abzuraten?

Das ist ein spannendes Thema und ich werde darauf häufiger angesprochen. Vor der Pubertät empfehle ich prinzipiell erstmal gar nichts, nur das Normale zu optimieren - außer wir bewegen uns schon im Leistungssport. 15-jährige Schwimmer trainieren in der Sportschule bis zu elf Mal die Woche. Das bedeutet täglich mehr als eine Einheit. Außerdem wird extrem hart trainiert. Da macht es dann auch Sinn zu substituieren. Das bedeutet nicht, etwas Künstliches zuzuführen, wie es im Volksmund heißt, sondern es sollen nur die Energie und die Nährstoffe zugeführt werden, um schneller wieder zu regenerieren. Das wird aber erst ab einer bestimmten Belastung gemacht.

Ein Kind, das zwei-, dreimal die Woche auf den Bolzplatz geht, braucht nicht zu substituieren. Nur im Sommer sollte auf Mineralgetränke geachtet werden, weil der Schweißverlust angemessen ausgeglichen werden muss. In guten Getränken sind Kohlenhydrate und Mineralien, die verloren gehen, richtig abgemischt enthalten.

Die klassische Apfelschorle reicht da nicht?

Kritisch betrachtet, ist es nicht immer die beste Wahl, weil es sehr viele schlechte Apfelschorlen gibt. Oft wird empfohlen, eine Prise Salz zuzugeben, um den Schweißverlust auszugleichen, dann bin ich ja schon bei einer selbstgemachten Nahrungsergänzung. Dann empfiehlt es sich doch eher ein richtiges Sportgetränk zu nehmen, weil die Inhaltsstoffe richtig errechnet sind.

