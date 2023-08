Ernährung, Disziplin, Sport, Ausgleich: Tuchels Tipps für die innere Ruhe

Der Fußball ist schnelllebig und stressig, das weiß auch Thomas Tuchel nur zu gut. Der Trainer des FC Bayern München versucht aber, aktiv mehr für seine innere Ruhe zu tun - und verrät seine Tricks.

Auch er will dem stressigen Alltag ab und an gerne entfliehen: Thomas Tuchel. IMAGO/Sven Simon

Am Rande der Japan-Reise des FC Bayern gab der 49-Jährige während eines Besuchs einer traditionellen japanischen Tee-Zeremonie interessante Einblicke. So erklärte er in einem vom FC Bayern verbreiteten Video, dass eine Reise wie diese ihm helfe, Abstand zu gewinnen und ihm vor Augen führe, dass es auch "ein Leben außerhalb" des Fußballs gebe.

Beeindruckt zeigte sich Tuchel dabei von der "Hingabe" und dem "Streben nach Perfektion", die er bei der Zeremonie zu sehen bekam. "Da gehört eine innere Ruhe dazu, sich nur dafür die Zeit zu nehmen."

Innere Ruhe treibt Tuchel ohnehin um. Über "gute Ernährung, Disziplin, Sport und auch über Abschalten mit der Familie und der Natur" will er einen "Ausgleich" zum stressigen Traineralltag schaffen - ebenso durch Meditation. Dass ihm das nicht immer gelingt, gibt Tuchel ehrlicherweise auch zu.

Aus 100 positiven Reaktionen sehen wir die eine negative. Thomas Tuchel

So manche Idee implementiert er auch ins Training, gerade in seiner Mainzer Zeit habe er viel experimentiert. "Wir haben schon mal in der Fußballmannschaft meditiert, um einfach mal einen Gegenpol zu der ganzen schnellen Social-Media-Welt herzustellen."

In den sozialen Medien sieht der Bayern-Trainer übrigens eine Gefahr, weil diese "uns alle, auch mich, ein Stück weit von den Reaktionen" und der damit erhaltenen Zuneigung "abhängig" mache.

Die Bedeutung von Disziplin - und emotionaler Disziplin

Die Kehrseite dieser Medaille ist aber die Negativität, die es auch gibt, zumal "wir so getriggert sind, aus 100 positiven Reaktionen die eine negative zu sehen. Das macht etwas mit uns, aber eigentlich sollte es das nicht, denn man sollte dem nicht zu viel Gewicht geben. Davor möchte ich mich selbst schützen."

Umso wichtiger seien daher "Disziplin, emotionale Disziplin und die Fähigkeit sich loszulösen", betonte Tuchel und gibt zu, dass das "schwer ist". Er versuche trotzdem, sich diese Dinge "anzutrainieren und manches einfach zu akzeptieren". Dazu gehören auch "schlechte Emotionen", wie dass "ich einfach schlecht drauf bin, wenn ich verliere und dass sich das nie ändern wird und es auch ein Teil von meinem Antrieb ist".