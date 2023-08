Zustiegsschuhe im Test: Worauf ich bei leichten Wanderschuhen achten muss?

Leicht, robust, mit guter Reibung und meist sogar wasserfest - speziell ausgelegt auf die Anforderungen für den alpinen Zustieg (und Abstieg) zum Fels oder zum Klettersteig sind Zustiegsschuhe das optimale Schuhwerk. Da ist ein guter Allrounder Gold wert.

ALPIN-Test-Chef und Bergführer Olaf Perwitzschky erklärt, worauf es beim Kauf dieser leichten Multifunktionsschuhe ankommt.

Das Wort Zustiegsschuh oder - was auch von den Herstellern gerne verwendet wird - Approach-Schuh impliziert, dass mit dem Schuh nach dem Zustieg zur Klettertour nichts mehr passiert. Doch weit gefehlt: Auch wenn Zustiegsschuhe wahrscheinlich inzwischen zu 90 Prozent als leichte Bergschuhe oder als stylische Alltagsschuhe verwendet werden, sind sie eigentlich für das Steigen und Klettern in technisch einfachen Felsen konzipiert. Doch braucht man dafür wirklich einen speziellen Schuh oder reicht nicht einfach ein "normaler" Wanderschuh?

Über Stock & Stein: Robuste Allrounder

Zustiegsschuhe sind in erster Linie dafür da, Passagen mit unterschiedlicher Geländebeschaffenheit und variierenden Schwierigkeitsgrad zu überwinden. Denn selten führt der Weg zum ersehnten Kletterspot über einen gut befestigten Weg, sondern eher über bucklige Wiesen, asphaltierte Straßen oder blockiges Gelände. Da ist ein guter Allrounder Gold wert.

Zustiegsschuhe zeichnen sich durch einen niedrigen, flexiblen Schaft und das geringe Gewicht aus und sparen damit im Vergleich zu Stiefeln viel Gewicht und damit auch Kraft beim Laufen. Sie sind quasi ein Hybrid aus Wanderstiefeln und Kletterschuhen.

Gut gedämpft ist halb gelaufen: Der Tragekomfort

Mit dem Boom des Trailrunnings scheinen sich auch die Zustiegsschuhe zu ändern. "Bretthart" wie noch vor wenigen Jahren ist nicht mehr angesagt - die Dämpfung und der Komfort rücken mehr und mehr in den Fokus. Tragekomfort ist eine der wichtigsten Eigenschaften guter Approach-Schuhe - schließlich sollen sie gut und fest sitzen, weder einenge noch scheuern. Für den Komfort ist vor allem auch Dämpfung gefragt, hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Schuhe, die beim Abrollen vorne "aufklatschen" gehören inzwischen der Vergangenheit an.

Zustiegsschuhe zeichnen sich durch einen niedrigen, flexiblen Schaft und das geringe Gewicht aus. Birgit Gelder

Perfekter Halt: Die Passform und Schnürung

Die Passform ist das A und O bei Schuhen. Für eine guten Sitz ist neben dem Fußbett in nicht unerheblichen Maßen auch die Schnürung verantwortlich. Diese reicht bei Zustiegsschuhen normalerweise bis in den Zehenbereich - wie bei Kletterschuhen. Die Schnürung sollte leicht bedienbar, möglichst effizient sein und über einen weiten Spielraum verfügen, dass der Schuh individuell an jeden Fuß angepasst werden kann. Gerade bei niedrigen Schuhen ist auch der Fersensitz extrem wichtig, um die Füße in einer natürlichen Stellung zu halten und Stöße abzudämpfen.

Biegsam vs. steif: Die Sohle

Hart oder weich? Die Biegsamkeit der Sohle beim Abrollen, der sogenannte Flex sollte je nach Vorliebe ausgewählt werden. Schuhe mit hohem Flex lassen sich leicht abrollen und passen sich dem Untergrund besser an. Ein geringer Flex unterstützt den Fuß dagegen besser und ist angenehmer auf kleinen Tritten am Klettersteig. Das Abrollverhalten der Träger bestimmt am Ende, ob ein angenehmes Gehgefühl rauskommt. Von der Zusammensetzung der Sohle hängt natürlich auch der Grip ab. Eine abgestimmte Gummimischung und ein gutes Profil geben den richtigen Halt auf jedem Untergrund.

Wenns halten muss: Die Climbing Zone

Die meisten Zustiegsschuhe haben eine profillose Zone im Frontbereich, die sogenannte Climbing Zone: diese glatte, gummierte Kante bzw. dieser profillose Abschnitt eignet sich für das Antreten von Tritten, leichte Kletterei oder am Klettersteig und sorgt für den nötigen Grip.

Die Qual der Wahl: Welchen Zustiegsschuhe

Was soll's denn nun sein? Ein Schuh für den Transport im Rucksack bei Mehrseillängen-Klettertouren oder einen soliden, komfortablen Wanderschuh. Oder gleich die goldene Mitte?

Da die Testschuhe einen sehr unterschiedlichen Charakter aufweisen, haben wir im Test zwei Kategorien gebildet und zwei Außenseiter (Spezialisten) ausgemacht. Für den Einsatz beim Wandern und - bedingt - auf Klettersteigen eignen sich die Wanderschuhe sehr gut. Stabil, bei hohem Komfort, aber recht schwer. Wer etwas technischer ausgelegte Schuhe haben und leichter unterwegs sein möchte, schaut bei den Allroundern im Test.

Der Tecnica Sulfur GTX vereint viele wichtige Attribute in sich. Der Aku Rock DFS GTX ist ebenfalls sehr breit aufgestellt und hat eine sehr variable Schnürung. Für Gewichtsfanatiker stellt der La Sportiva TX2 Evo eine interessante Alternative dar und ist der ALPIN Gewichts-Tipp.

Zehn aktuelle Zustiegsschuhe der Saison 2023 im Vergleichstest findet ihr bei unseren Bergsport-Kollegen auf alpin.de.