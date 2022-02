Haaland nimmt am BVB-Abschlusstraining teil

Erling Haaland ist zurück im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund. Am Mittwochnachmittag stand der Norweger auf dem Trainingsplatz und absolvierte Teile des Abschlusstrainings.

Der Angreifer absolvierte das gesamte Aufwärmprogramm des Abschlusstrainings am Mittwoch und nahm auch an einigen Ballübungen teil. In einem auf dem BVB-Twitter-Account geposteten Video wirkt der Norweger in einem lockeren Fünf-gegen-Drei-Spiel mit.

Haaland stand nicht mehr auf dem Feld, seit er am 22. Januar bei der TSG Hoffenheim mit muskulären Problemen ausgewechselt worden war. Seine Anwesenheit beim Abschlusstraining ist der nächste Schritt in Richtung Comeback, aber kein Hinweis auf einen Einsatz gegen die Glasgow Rangers am Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

BVB-Coach Marco Rose hatte erst am Mittwochmittag über seinen Stürmer gesagt: "Er ist kein Thema."