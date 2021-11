Haaland? "Es ist ein Bonus, wenn er vor Weihnachten ein paar Spiele bekommt"

Erling Haaland fieberte und litt auf der Tribüne mit, als sein BVB am Mittwochabend Ajax einen leidenschaftlichen Kampf bot, am Ende aber mit 1:3 unterlag und nun ums Weiterkommen in der Champions League bangen muss. Am Rande des Spiels gab sein Vater Alf-Inge ein Update zu seiner Verletzungsdauer.

Sah am Mittwochabend die BVB-Niederlage gegen Ajax: Erling Haaland. AFP via Getty Images

Immer wieder richteten sich am Mittwochabend im Signal Iduna Park die Blicke der Zuschauer vom Rasen weg auf die Tribüne. Dort oben, über den Presseplätzen, saß nämlich der derzeit verletzte BVB-Stürmer Erling Haaland in einer Loge - und fieberte intensiv mit seinen Teamkollegen mit. Am Ende nutzte all das Daumendrücken, An-den-Kopf-fassen, Jubeln und Ärgern des Norwegers nichts: Ajax Amsterdam gewann durch drei Tore in der Schlussphase mit 3:1 und brachte die Borussia damit in eine Drucksituation: Beim kommenden Spiel in Lissabon darf der BVB nicht verlieren, sonst wird es äußerst eng mit dem angestrebten Achtelfinal-Einzug.

Haaland wird Ende November, wenn die Dortmunder auf Sporting treffen, definitiv noch nicht wieder dabei sein können. Eine Verletzung am Hüftbeuger bremst den Angreifer aus - und daran wird sich so schnell nichts ändern. Am Mittwochabend bestätigte Haalands Vater Alf-Inge im norwegischen TV, was in Dortmund seit längerem kursiert, aber von den Verantwortlichen bislang nicht offiziell bestätigt wurde: "Es ist ein Bonus, wenn er vor Weihnachten ein paar Spiele bekommt, aber das ist ziemlich unsicher", sagte der Norweger bei TV2. "Wir müssen einfach von Tag zu Tag sehen, ob es eine Besserung gibt."

Ähnlich äußerte sich Haalands Teamkollege Marin Pograncic, der sich kürzlich in einem Interview mit dem Künstler SSYNIC auf der Plattform Twitch verplapperte: "Also Haaland wird uns jetzt für die nächsten acht Wochen fehlen." Im weiteren Verlauf des insgesamt rund zweistündigen Gesprächs sprach der Kroate dann zwar nur noch von sechs Wochen, doch die Zahl war in der Welt.

Klar ist: Druck wird der BVB nicht ausüben auf seinen mit Abstand besten und gefährlichsten Torjäger. Haaland soll sich in Ruhe auskurieren - auch wenn sich die Pause dadurch bis ins neue Jahr ziehen könnte. Partout vermeiden wollen die Dortmunder, dass Haaland zu früh einsteigt und sich deshalb möglicherweise erneut verletzt.