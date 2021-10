Haaland bestätigt: "Tut mir leid, bin nicht bereit für die Länderspiele"

Borussia Dortmund hatte zuletzt schon mitgeteilt, dass Erling Haaland nicht zur norwegischen Nationalelf fahren wird. Dies bestätigte der BVB-Stürmer nun auch via Twitter.

"Hallo Leute, tut mir leid, dass ich nicht für die Länderspiele bereit bin. Hätte mich gefreut, trotzdem viel Glück nach Norwegen", twitterte der 21-Jährige am Montagmittag.

Norwegens Verband hatte bis zuletzt darauf gehofft, dass ihr Goalgetter doch noch fit werden würde. Doch daraus wurde nichts, wie nun endgültig klar ist. Auch ein Check seiner Verletzung bei den Medizinern der norwegischen Nationalelf ist damit vom Tisch. Die Blessur habe sich nicht schnell genug auskuriert, es bestehe die Gefahr von Komplikationen, wenn er zu früh einstiege, heißt es seitens des norwegischen Verbands. "Wir standen mit Erling und den Ärzten in Dortmund dauerhaft in einem konstruktiven Austausch", sagt Nationalmannschaftsarzt Ola Sand zu der nun getroffenen Entscheidung.

In Dortmund dürften die Verantwortlichen diese erleichtert, aber auch ohne große Überraschung aufgenommen haben. "Im Moment ist Erling noch nicht dazu in der Lage zu trainieren, geschweige denn, ein Spiel zu bestreiten", sagte Kehl am Sonntag dem kicker.

Stand jetzt ist eine Rückkehr des Ausnahmestürmers im Heimspiel gegen Mainz am 16. Oktober geplant. "Ich gehe stark davon aus, dass Erling dann wieder auf dem Platz stehen kann", sagte Kehl.

Wichtiges Spiel in der Türkei

Norwegen spielt in der WM-Qualifikation am Freitagabend in der neuerdings von Stefan Kuntz betreuten Türkei, am Montag steht für die Skandinavier das Duell mit Montenegro an. Derzeit liegt Norwegen nach sechs Spieltagen punktgleich mit den Niederlanden (13 Zähler) auf Platz zwei der Gruppe G, die Türkei rangiert zwei Punkte dahinter und könnte Norwegen am Freitag überholen.