Gvardiol bricht Training ab

Der von Manchester City umworbene RB-Abwehrmann Josko Gvardiol hat sich bei einer Einheit der Leipziger verletzt.

Josko Gvardiol ist einer der Spieler bei RB Leipzig, die im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen.

Der 21 Jahre alte Kroate gilt als einer der begabtesten Verteidiger in Europa, weswegen Manchester City heftig um ihn buhlt (und sich mit dem Spieler einig ist, noch nicht aber mit RB).

Noch aber ist Gvardiol bei RB - und im Trainingslager in Bruneck sorgte er am Montag für eine Schrecksekunde. Nach einer Dreiviertelstunde musste der Verteidiger die nachmittägliche Einheit abbrechen. Bei einer Spielform zog sich der 1,85 Meter große Defensivspezialist eine Blessur am linken Knie zu und verließ vorzeitig den Platz.

Ob es nur eine Vorsichtsmaßnahme war oder die Blessur schwerer ist, ist unklar.