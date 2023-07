"Gutes Gefühl": Honorats besondere Beziehung zur Nummer 9

Seit Dienstag ist Franck Honorat offiziell ein Borusse. Jetzt hat er zum ersten Mal über den Schritt von Frankreich in die Bundesliga gesprochen - und erklärt, welche Bedeutung für ihn seine Rückennummer hat.

Viele Borussen-Stürmer wurden in den vergangenen Jahren nicht glücklich mit der Nummer 9 auf dem Rücken. Seit Arie van Lent, der von 1999 bis 2004 für die Fohlen auf Torejagd ging und in 158 Pflichtspielen 62 Treffer erzielte, scheiterten viele Angreifer an der hohen Erwartungshaltung, die dieses traditionsreiche Rückennummer mit sich bringt. Ob Wesley Sonck, Nando Rafael, Roberto Colautti, Raul Bobadilla, Luuk de Jong oder Josip Drmic - wirklich Glück brachte die 9 keinem der Nachfolger van Lents.

Emotionen und Aberglaube

Vielleicht griff deshalb jahrelang kein Neuzugang mehr bei diesem Trikot zu - doch jetzt hat sich Franck Honorat die Nummer 9 wieder geschnappt. Der Flügelspieler hat in einem Interview mit den Klubmedien verraten: "Die Nummer 9 ist etwas ganz Besonderes für mich. Schon als kleiner Junge habe ich diese Nummer getragen. Daran hat sich bis heute nie etwas geändert - egal, für welchen Klub ich gespielt habe. Die 9 auf dem Rücken zu tragen, gibt mir einfach ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen. Ich habe eine emotionale Bindung zu dieser Nummer und bin, was das angeht, auch ein bisschen abergläubisch."

Mit dem Wechsel zur Borussia ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Franck Honorat

Rund acht Millionen Euro hat die Borussia investiert, um Honorat (Vertrag bis 2028) von Stade Brest loszueisen. Schon vor einem Jahr sollte der Flügelspieler nach Gladbach wechseln, Spieler und Klub waren sich einig, aber das Veto der Bretonen verhinderte einen Transfer. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. "Mit dem Wechsel zur Borussia ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, da ich schon seit einiger Zeit unbedingt in der Bundesliga spielen möchte. Die vergangenen Jahre in Frankreich waren sehr wichtig für mich, um weitere Erfahrungen zu sammeln und mich zu verbessern, bevor ich diesen Schritt wagen konnte. Ich denke, die Bundesliga passt sehr gut zu mir als Spieler", erklärte Honorat.

Links wie rechts und Tiefe

Der 26-Jährige kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden, wird in Gladbach als Nachfolger von Jonas Hofmann für die rechte Seite eingeplant sein. Welchen Spielertyp die Fohlen-Fans erwarten dürfen? "Ich versuche, mit meinen Laufwegen oft die Tiefe zu suchen und so Dynamik ins Spiel zu bringen. Für mich geht es in erster Linie darum, mich voll reinzuhauen und immer 100 Prozent zu geben", so der Franzose. "Im zweiten Schritt ist es dann wichtig, die Dinge gut zu machen, auf die es technisch und taktisch ankommt - sei es eine Ballannahme, einen guten Pass zu spielen und Tore zu schießen oder vorzubereiten."

Gegen eine treffsichere Nummer 9 hätten die Borussen nach der langen Wartezeit nichts einzuwenden, wenngleich sie in Person von Honorat über den Flügel kommt. Aber ein echter Neuner, Typ Mittelstürmer, steht ja auch noch auf der Gladbacher Einkaufsliste.