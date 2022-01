Gute Nachrichten von Sosa - Wird Mislintat nochmal auf dem Transfermarkt aktiv?

Während der VfB in Marbella täglich drei Einheiten absolviert, darf sich Borna Sosa (nach Zahn-OP) in Stuttgart noch etwas erholen. Unterdessen hat sich Sven Mislintat nochmals zu möglichen Transfers geäußert.

Nicht mit dabei in Marbella: Borna Sosa. imago images/Sportfoto Rudel

Morgens mal ein Lauf, dann Einheiten im Kraftraum oder auf dem Rasen, dazu Einzel- und Gruppengespräche sowie Mannschaftsbesprechungen: Pickepackevoll ist der Plan in diesen sechs Trainingstagen bei rund 14 Grad unter Spaniens nicht scheinender Sonne. "Alle machen einen sehr guten Eindruck", erzählt Sven Mislintat, aus dessen mitgereistem Kader aktuell nur Nikolas Nartey wegen einer Knieprellung und Lilian Egloff aus Gründen der Belastungsteuerung etwas kürzertreten. "Wir versuchen ein paar Themen aufzuarbeiten, die durch Verletzungen, Corona und fehlendem Rhythmus entstanden sind", erklärt der Sportdirektor, der auch aus der Heimat Positives zu berichten weiß.

Borna Sosa, der wegen vier entfernter Weisheitszähne die Reise nach Spanien nicht mitgemacht hat, ist auf dem Weg der Besserung. "Wir sind froh, dass wir die Hauptursache für seine immer wieder auftauchenden muskulären Probleme im Oberschenkel gefunden haben. Dafür waren die Zähne hauptverantwortlich", sagt Mislintat, der hofft, "dass das Problem damit behoben ist. Er hatte immer wieder das Gefühl, es könnte eine schimmere Verletzung passieren. Die OP war wichtig, er hat sie gut überstanden." Wenn auch nicht spurlos. "Er hat sicher dicke Backen, aber mit etwas Glück bekommen wir ihn schon in der Trainingswoche vor dem Frankfurt-Spiel zurück."

Mislintats "sehr, sehr limitiertes Budget" für Neuzugänge

Nachdem gestern nach Philipp Klement (leihweise zum FC Paderborn) sowie Hamadi Al Ghaddioui (FC Pafos) mit Marc Oliver Kempf (Hertha BSC) der dritte Abgang vermeldet wurde, verfügen die Schwaben auch wieder über die, wenn auch kleine Möglichkeit, selbst nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Man habe sich ein Budget erarbeitet, "dass es uns ermöglicht, etwas zu tun, wenn wir es wollten. Nachdem wir ja gerade im Offensivbereich viele Verletzungen hatten und nicht jeder sofort wieder in Topverfassung kommt. Wenn es eine sehr, sehr gute Gelegenheit gäbe, könnte man daran denken", sagt Mislintat, der die Frage, ob im Fall der Fälle eher Erfahrung oder wieder talentierte Jugend gefragt sein würde, nicht mehr hören kann. "Diese Diskussion führen wir ständig. Aber sie ist unwichtig. Es geht darum, Spieler zu finden, die die nötige Qualität mitbringen. Was nutzt es mir, wenn er erfahren ist, aber nicht die Qualität mitbringt. Wir bewegen uns in einem sehr, sehr limitierten Budget, wenn wir überhaupt etwas tun wollten. Da ist es mir egal, ob er 19 oder 28 ist."