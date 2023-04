Gute Nachrichten für Werder: Füllkrug beim Abschlusstraining dabei

Werder Bremen kann im so wichtigen Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hertha BSC ziemlich sicher auf Niclas Füllkrug bauen.

Am Donnerstag auf der Pressekonferenz hatte sich Bremens Coach Ole Werner bereits optimistisch gezeigt, was einen Einsatz von Niclas Füllkrug angeht. Allerdings schränkte der Trainer auch ein, dass man schauen müsse, wie die Wade des Angreifers die Belastung wegsteckt. Denn der 16-Tore-Mann hatte gestern die volle Einheit mitgemacht.

Es scheint alles gut gelaufen zu sein, denn Füllkrug stand am Freitag beim Abschlusstraining mit seinen Kollegen auf dem Platz. Es deutet also sehr viel darauf hin, dass der 30-Jährige ziemlich sicher am Samstag in Berlin auflaufen kann.

Natürlich liegt es auf der Hand, wie wichtig Füllkrug für das Bremer Spiel ist. Neben seinen 16 Toren - Topwert der Bundesliga - ist der Stürmer auch Zielspieler für lange Bälle, welche im Bremer System immer wieder eingebaut werden. In der vergangenen Woche verlor Bremen ohne den Nationalstürmer mit 1:2 gegen gegen Freiburg. Nun soll Füllkrug helfen, in Berlin die Serie von sechs Spielen ohne Sieg zu beenden.

Für beide Teams ist es ein sehr wichtiges Spiel. Hertha will unter dem neuen Trainer Pal Dardai die Wende herbeiführen und Werder den Vorsprung nach unten vergrößern, um in dieser Saison nicht mehr in Abstiegsnot zu geraten.