Gute Nachricht: Haller trainiert wieder auf dem Platz

Der an Hodenkrebs erkrankte Sebastien Haller ist am Dienstag auf den Platz zurückgekehrt. Allerdings nicht bei Borussia Dortmund.

Stattdessen nahm der Angreifer am Training seines ehemaligen Vereins Ajax Amsterdam teil. "Er hat uns gefragt, ob er zum Training kommen kann, weil er hier in der Reha ist. Dann ist es natürlich wunderbar, dass er eine Weile dabei sein kann", sagte Ajax-Coach Alfred Schreuder auf einer Pressekonferenz. Haller spielte vor seinem Wechsel zum BVB in diesem Sommer für Ajax und holte mit dem Klub zweimal die niederländische Meisterschaft.

Haller trainierte am Dienstag auf einem Nebenlatz des Ajax-Vereinsgeländes. Weitere Einheiten sollen noch folgen. Für den BVB konnte Haller bisher noch kein Pflichtspiel bestreiten, nachdem bei ihm im Trainingslager im Juli ein bösartiger Hodentumor diagnostiziert worden war. Wegen seiner Erkrankung musste Haller bereits einmal operiert werden und befindet sich seitdem in einer Chemotherapie.

Erst in der vergangenen Woche hatte Haller bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris einen öffentlichen Auftritt und dabei über seinen Gesundheitszustand gesprochen. "Alles ist gut. Wenn ich heute hier bin, dann, weil alles in Ordnung ist, die Dinge so gut wie möglich laufen", sagte der in Frankreich geborene Ivorer. Wann er wieder beim BVB ins Mannschaftstraining zurückkehrt, ist allerdings noch offen.