Gulacsi wieder auf dem Platz: "Er macht einen super Eindruck"

Nach seinem Kreuzbandriss samt Reha-Rückschlag ist Peter Gulacsi wieder im Training. Bei den ersten Übungen auf dem Feld macht der 33-Jährige "einen super Eindruck" auf Max Eberl - Leipzigs Sport-Geschäftsführer weist allerdings auch auf die neue Konkurrenzsituation im RB-Tor hin.

Als die Leipziger Profis am Dienstag in die Trainingswoche starteten, betrat erstmals seit über sieben Monaten auch Torhüter Peter Gulacsi den Übungsplatz am Cottaweg. Abgetrennt hinter einer Sichtschutzplane absolvierte der etatmäßige Kapitän, der Anfang Oktober im Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hatte, eine individuelle Einheit mit ersten torwart-spezifischen Übungen. Der Genesungsprozess hatte sich verzögert, weil im November eine zweite Knie-OP notwendig war, nachdem sich Bakterien eingenistet hatten.

"Es ist schön, dass die Reha nach dem kleinen Rückschlag so gut verlaufen ist. Er macht einen super Eindruck", sagt Sport-Geschäftsführer Max Eberl: "Es ist wichtig für die Mannschaft, dass er da ist und als Kapitän moralisch unterstützen kann." Zudem wird der Ungar den Verein im Rahmen des Endspiels um den DFB-Pokal vertreten. Gemeinsam mit Eberl reist er am Montag zum sogenannten Cup Handover nach Berlin, wo er im Roten Rathaus von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner empfangen wird.

Sportlich wird Gulacsi in dieser Saison freilich keine Rolle mehr spielen, für die kommende Spielzeit ist er im Klub indes fest eingeplant. "Er macht Fortschritte. Wir gehen fest davon aus, dass er zur neuen Saison wieder im Tor stehen kann", sagt Eberl. Dann wird sich Gulacsi, der bis zu seiner Verletzung die unumstrittene Nummer eins war, einer neuen Konkurrenzsituation stellen müssen. "Natürlich hat auch Pete seine Meriten, weil er schon sehr viel für den Verein geleistet hat", sagt Eberl.

Er betont aber ebenfalls und berechtigterweise, dass sich Vertreter Jannis Blaswich in den vergangenen Monaten als absolut verlässlicher Rückhalt präsentierte. "Jannis hat es in der Situation, in die er reingeworfen wurde, super gemacht. Es hat sicher einige überrascht, dass er über die ganze Saison so stabil, konstant und nervenstark aufgetreten ist", sagt Eberl und kommt zum Schluss: "Über die Torhüterposition brauchen wir uns keine Gedanken zu machen."