Gulacsi und Tedesco hadern: "Der Spielverlauf ist Wahnsinn"

RB Leipzig kassierte zum zweiten Mal in Folge vier Gegentreffer. Bei der peinlichen Niederlage gegen Donezk habe vor allem das zweiten Gegentor für die Entscheidung gesorgt.

"Ich habe in der Mannschaft eine extreme Unzufriedenheit mit unserer Leistung bemerkt. Wir wollen eine Reaktion und ein ganz anderes Gesicht zeigen", sagte RB-Kapitän Peter Gulacsi nach der 0:4-Pleite in Frankfurt und vor dem Champions-League-Auftakt gegen Schachtar Donezk. Die Reaktion blieb allerdings weitestgehend aus. RB kassierte erneut vier Gegentore und verpatzte somit auch den Start in die Königsklasse.

Das ist Wahnsinn. Ich mache einen Riesenfehler vor dem 1:0. Peter Gulacsi

Zwar hatten die Sachsen viel mehr Spielanteile, daraus schlugen sie gegen die gut organisierte Schachtar-Defensive aber kein Kapital. "Wir haben sie 90 Minuten reingedrückt", stellte auch Gulacsi fest. Während trotz der Überlegenheit nur ein Tor heraussprang, musste der Schlussmann viermal hinter sich greifen. Den Torreigen eröffnete er praktisch selbst mit einem fatalen Fehlpass vor dem 0:1: "Das ist Wahnsinn. Ich mache einen Riesenfehler vor dem 1:0", so der Ungar gegenüber "DAZN".

Den Knackpunkt der Partie sah er allerdings im 1:2. Der abgefälschte Schuss von Marian Shved habe den Bundesligisten "kaputt gemacht". Sein Trainer Domenico Tedesco pflichtete dem Kapitän bei. "Der Spielverlauf ist Wahnsinn. Sie haben keinen Torschuss und führen. Mit dem zweiten Torschuss fliegt das Ding rein. Das ist brutal. Ich glaube, das hat uns den Stecker gezogen", erläutert der 36-Jährige.

Tedesco macht sich keine Sorgen um seine Zukunft

Obwohl sein Team erneut ein Debakel erlebte, mache sich der Coach keine Gedanken über seine Zukunft. Dass die Spieler weiterhin hinter ihm stehen, verdeutlichte Gulacsi einmal mehr: "Der Trainer kann nichts für die Gegentore."

Dass die Leipziger in den kommenden Partien die Trendwende vollziehen, scheint angesichts der Aufgaben fraglich. In der Bundesliga wartet am Samstag das formstarke Borussia Dortmund und in der Königsklasse am 14. September Real Madrid.