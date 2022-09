Tedesco glaubt an Wende: "Wir müssen keine Mentalität trainieren"

RB Leipzig startet mit Sorgenfalten in die Champions-League-Saison. War das Frankfurt-Spiel tatsächlich ein "Novum", wie der Trainer sagt? Und wer ersetzt den formstarken Dani Olmo?

Vor der Champions-League-Rückkehr: Domenico Tedesco am Montag in Leipzig. IMAGO/Picture Point LE

An seinen letzten Auftritt in der Champions League kann sich Domenico Tedesco nur allzu gut erinnern. Am 12. März 2019 ging er mit Schalke 04 im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City mit 0:7 unter, drei Tage später folgte seine Entlassung. Ein 0:7 am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schachtar Donezk würde nach dem Bundesliga-Fehlstart und der 0:4-Pleite in Frankfurt auch seine Position in Leipzig bedenklich schwächen. Aber vielmehr bietet der Auftakt in der Champions League dem Coach und seiner Mannschaft die Möglichkeit, den desolaten Auftritt vom Samstag als einmaligen Ausrutscher abzuhaken. "Ich habe in der Mannschaft eine extreme Unzufriedenheit mit unserer Leistung bemerkt. Wir wollen eine Reaktion und ein ganz anderes Gesicht zeigen", kündigte Kapitän Peter Gulacsi an.

"Das Frankfurt-Spiel war ein Novum, was die Leistung betrifft", sagte Tedesco, der die sieglosen Vorstellungen gegen Stuttgart, Köln und Union Berlin noch immer etwas positiver bewertet als die meisten Fans. Seine Generalkritik nach dem 0:4, so betonte der Coach bei der Pressekonferenz am Montag ausdrücklich, sei daher auch allein auf dieses eine Spiel bezogen. "Wir müssen keine Mentalität und keine Laufbereitschaft trainieren. Es gibt viele Argumente, davon auszugehen, dass die Mannschaft es morgen anders machen wird."

Diesen Glauben an eine Trendwende bezieht Tedesco auch aus der Tatsache, "dass wir mit diesem nahezu unveränderten Kader die Rückrunde gewonnen und das Pokalfinale gedreht haben". Möglicherweise ist aber genau das ein Grund für die aktuelle Misere: dass man in Leipzig ein bisschen oft und verklärend auf dieses erste Halbjahr hinweist und glaubt, man komme irgendwie wieder dahin, wo man ja erst vor wenigen Monaten war.

Mit seinen Spielern hatte Tedesco die Frankfurt-Pleite bereits am Sonntag per Videostudium aufgearbeitet, unter anderem im Gespräch mit dem Mannschaftsrat. "Wir haben versucht, die Gründe für unsere Leistung zu finden. Mit der Frankfurter Führung haben wir unser Spiel verloren. Die Reaktion nach dem Gegentor war schlecht", urteilte Gulacsi, "das sollte und dürfte nicht passieren." Das war den Leipzigern allerdings auch schon bei der 1:2-Niederlage bei Union Berlin passiert.

Dani Olmos Ausfall "trifft uns schon", räumt Tedesco ein

Verzichten muss Tedesco in den kommenden Wochen auf Dani Olmo, der sich in Frankfurt eine Knieverletzung zugezogen hatte. "Dani war in einer überragenden Form, der Ausfall trifft uns schon. Aber wir fangen es auf", verspricht der Coach. Möglicherweise agiert Christopher Nkunku als Zehner hinter einer Doppelspitze Timo Werner/André Silva. Wahrscheinlicher ist, dass der französische Top-Scorer in der vordersten Linie bleibt und Emil Forsberg oder Dominik Szoboszlai in die Startelf rücken.

Schachtar Donezk hat ganz andere und viel weitreichendere Sorgen. Seit 2014 hat der zehnmalige ukrainische Meister durch die Vertreibung aus der Dombass Arena keine sportliche Heimat mehr, der russische Angriffskrieg hat die Lage noch einmal verschlechtert. "Die Situation ist nicht einfach für alle Ukrainer, speziell für den Verein. Wenn der Ball rollt und ein bisschen Normalität in den Alltag der Menschen zurückkehren kann, ist es erst einmal ein positives Zeichen", sagte Tedesco. Ähnlich sieht es auch Gulacsi: "Es ist eine schwierige Situation. Als Mannschaft, als Spieler wieder auf dem Platz zu stehen, ist ein erster kleiner Schritt Richtung Normalität."

Sportlich ist die Mannschaft, die sich anders als früher fast nur noch aus ukrainischen Spielern zusammensetzt, in der heimischen Meisterschaft mit sieben Punkten und ohne Gegentreffer souverän gestartet. "Sie haben viele Brasilianer verloren, aber sie sind in der Ukraine absolut bestimmend und in der Lage, weh zu tun", sagt Tedesco. Auch im Blick auf die eigene Zukunft ist am Dienstag wichtig, dass dies nicht passiert.