Guirassy zurück auf dem Rasen - Hoeneß will "Punkte zurückholen"

Im zweiten Baden-Württemberg-Duell in Folge wollen sich die Stuttgarter beim 1. FC Heidenheim laut Trainer Sebastian Hoeneß die gegen Hoffenheim (2:3) verlorenen Punkte zurückholen. Unterdessen hat Torjäger Serhou Guirassy seine Rehabilitation auf dem Rasen begonnen.

Die Partie am späten Sonntagnachmittag wird keine einfache. Auf der Ostalb, ein Flutlichtspiel bei kaltem Herbstwetter, mit Regen und Wind und gegen einen unangenehmen Gegner in einem engen Stadion. "Ich weiß, was da kommt", erzählt Hoeneß, der einst als Coach der TSG Hoffenheim dort zu einem Testspiel angetreten war. Die Voith-Arena sei "ein kleines Stadion, das erstmal ganz niedlich daherkommt. Aber wenn die Zuschauer drinsitzen, so nah am Platz, kann sich das ändern und daraus eine Dynamik entstehen." Die jeden Gegner beeindrucken könne. "Sie werden richtig brennen und uns das Leben schwermachen."

Hoeneß: "Wollen neue Serie starten"

Stuttgarts Trainer sieht dennoch keinen Grund zu übertriebener Sorge. "Wir haben uns auf das, was kommen wird, eingeschworen. Nachdem wir gegen Hoffenheim gefühlt drei Punkte verloren haben, wollen wir uns Punkte zurückholen. Mindestens einen." Es wäre das erste Unentschieden in dieser Spielzeit. Nach der Vorsaison, in der keine andere Mannschaft mehr Remis angesammelt hatte, als der VfB und der 1. FC Köln mit jeweils zwölf Unentschieden.

Es ist das erste Duell der beiden schwäbischen Liganachbarn in der Erstklassigkeit. Viermal trafen Heidenheim und Stuttgart in der 2. Bundesliga aufeinander. 2016/17 gewann jeweils die Auswärtsmannschaft mit 2:1; in der Spielzeit 2019/20 spielte Heidenheim daheim 2:2 und verlor in der Landeshauptstadt 0:3. Keines der beiden Heimspiele gegen Stuttgart konnte die Mannschaft von der Ostalb also gewinnen, unterlag 1:2 und kam zu einem 2:2. Für Hoeneß sicher ein Grund mehr, optimistisch sein zu können. "Wir wollen eine neue Serie starten."

Guirassy-Comeback rückt näher

Der Stuttgarter Cheftrainer kann personell aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Nikolas Nartey (nach Knieoperation) und Serhou Guirassy sind alle Spieler einsatzbereit. Wen er bei Anpfiff ins Rennen schickt, sei offen. "Für das dritte Spiel in dieser englischen Woche ist es wichtig, Frische auf den Platz zu bringen", erklärt Hoeneß, der zudem auf ein Comeback seines wichtigsten Angreifers in acht Tagen hoffen darf.

Guirassy arbeitete am Freitag mit Athletiktrainer Martin Franz auf dem Platz, absolvierte Läufe und leichte Ballübungen. "Für Heidenheim ist er kein Thema", so Hoeneß über den Genesungsstand des 14-maligen Torjägers. "Aber es ist möglich, dass Dortmund ins Visier genommen wird."