Guirassy und Undav melden sich zurück

Aufatmen beim VfB Stuttgart. Die beim 3:0 über Eintracht Frankfurt angeschlagen ausgewechselten Serhou Guirassy und Deniz Undav sind heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Dagegen fehlte weiterhin Alexander Nübel.

Die neue Woche startete bei schlechtem Wetter, aber guten Nachrichten: Zwar mussten die verletzten Josha Vagnoman (Mittelfuß) und Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) sowie Lilian Egloff (muskuläre Probleme) und Nikolas Nartey (Aufbau nach Knorpelschaden im Knie) den Trainingsauftakt in die neue Woche sausen lassen. Dafür meldeten sich Guirassy und Undav trotz Platzregen und kühlen Temperaturen gewohnt fröhlich und umtriebig zurück.

Nach ihrem vorzeitigen Dienstende in der Partie des vergangenen Wochenendes hatten die zwei Torjäger mit eisbandagiertem rechten Knie (Undav) und straff umwickelten linken Oberschenkel auf der Bank Platz genommen und für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen gesorgt. Am Sonntag konnten zwar nach einer genaueren Untersuchung keine strukturellen Schäden festgestellt werden. Doch die Befürchtung der Anhänger, dass das 41-Treffer-Duo womöglich doch ausfallen könnte, blieb latent.

Und ist es auch noch bei Nübel, der heute nur im Kraftraum aktiv war, mit Blick auf die Partie am kommenden Sontag bei Werder Bremen. Den Stammkeeper plagen seit dem Stuttgarter 1:0-Erfolg bei Borussia Dortmund am 28. Spieltag muskuläre Probleme im Gesäßbereich. Der 27-Jährige hatte bereits zuletzt gegen Frankfurt passen und seinem Stellvertreter Fabian Bredlow den Vorrang lassen müssen. Sollte Nübel bis zum Ende der Woche weiterhin nicht auf den Platz zurückkehren, wird ihn der 29-jährige einmal mehr, zum fünften Mal in dieser Saison, vertreten.

Vor rund 300 Zaungästen ließ es das Trainerteam um Chefcoach Sebastian Hoeneß auch heute wie gewohnt zum Start in die Woche etwas ruhiger angehen. Nach rund einer Stunde, die mit Lauf-, Ball- und Passübungen sowie einer Spielform gefüllt war, durften die VfB-Profis zurück in die warme Kabine. George Moissidis