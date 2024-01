Guirassy gibt Comeback - Stuttgart-Rückkehr muss warten

Serhou Guirassy (27) hat beim letzten Gruppenspiel des Afrika-Cups sein Comeback gegeben. Für den VfB Stuttgart kann er vorerst aber noch nicht wieder auflaufen.

Beim 0:2 gegen Titelverteidiger und Turnierfavorit Senegal am Dienstagabend stand Guirassy in der Startaufstellung und damit zum ersten Mal wieder auf dem Feld, seit er sich vor gut zwei Wochen im Vorbereitungsspiel gegen Nigeria eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte. Daraufhin hatte er das Auftaktspiel Guineas gegen Kamerun ganz verpasst, beim 1:0 über Gambia im zweiten Gruppenspiel reichte es zumindest für die Bank, zum Einsatz kam der Angreifer der Schwaben aber nicht.

Nun stand der Zweitplatzierte der Bundesliga-Torjägerliste (17 Tore in 14 Spielen) direkt von Beginn an auf dem Platz, für 63 Minuten reichte es letztlich, dann wurde Guirassy ausgewechselt. "Ich bin froh, heute ein paar Minuten bekommen zu haben", sagte er im Anschluss. "Ich fühle mich mittlerweile wieder gut und bereit, um zu spielen."

Kurz vor seiner Auswechslung hatte Guinea das 0:1 kassiert, kurz vor Schluss folgte ein weiterer Gegentreffer. Dadurch - und durch Kameruns Last-Minute-Sieg im Parallelspiel - rutschte Guinea noch auf Gruppenplatz drei ab, gehört aber bereits jetzt sicher zu einem der vier besten Gruppendritten und steht so im Achtelfinale. Bereits vor Anpfiff der Partie war Guinea ein Platz im Achtelfinale nicht mehr zu nehmen. Die Rückkehr Guirassys zum VfB, der ohne seinen Top-Torjäger die beiden ersten Bundesliga-Spiele des Jahres in Mönchengladbach und Bochum jeweils verlor, wird sich also noch weiter verzögern.

Im Achtelfinale trifft Guirassy mit Guinea auf das Überraschungsteam aus Äquatorialguinea, das die Gruppe A mit Mitfavorit Nigeria und Gastgeber Elfenbeinküste sensationell gewonnen hat. Ausgetragen wird die Partie am kommenden Sonntag - einen Tag nach dem Stuttgarter Heimspiel gegen RB Leipzig.

"Es war ein schweres Spiel heute. Vielleicht hätten wir mehr machen können und unsere Chancen besser nutzen können", sagte Guirassy am Dienstagabend. "Wir müssen warten und unser Schicksal kennen."