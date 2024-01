Auswechslung im Testspiel: Sorgen um Guirassy

Viele Bundesligisten blicken mit Sorge zum beginnenden Afrika Cup und hoffen, dass ihre Spieler unversehrt zurückkommen. Vor allem beim VfB Stuttgart sind die Sorgenfalten aktuell besonders ausgeprägt.

Am Montagnachmittag trafen Guinea und Nigeria in der Vorbereitung auf den Afrika Cup in Abu Dhabi aufeinander. Bei Guineas 2:0-Sieg musste Hoffnungsträger Serhou Guirassy allerdings bereits nach einer knappen halben Stunde mit einer Oberschenkelverletzung verletzt ausgewechselt werden.

Wie schwer die Verletzung ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Vom VfB heißt es, dass man dran sei, um Genaueres herauszufinden. Bei Nigeria verpasste Leverkusens Victor Boniface bereits das zweite Testspiel. Er leidet aktuell unter einer Muskelverletzung.

In Stuttgart schauen die Verantwortlichen ohnehin ganz genau hin, denn bei Guirassy geht es nicht nur um die Gesundheit des Angreifers, sondern auch um einen möglichen Abgang des Topstürmers nach seiner überragenden Hinrunde mit 17 Toren und drei Vorlagen mit den Schwaben.

VfB liegt noch kein Angebot für den Stürmer vor

Denn der 27-Jährige besitzt eine Ausstiegklausel (17,5 Millionen Euro) und die Bewerber sollen angeblich Schlange stehen. Allerdings ist beim VfB Stuttgart auf der Geschäftsstelle bis jetzt kein Angebot eingegangen. Bis Ende Januar ist jedoch auch noch reichlich Zeit. Vorerst bleibt aktuell abzuwarten, ob sich der Guineer doch schwerer verletzt hat.

Guirassy trifft in der Vorrunde des Afrika Cups (13. Januar bis 11. Februar) mit Guinea auf Gambia, Kamerun und den Senegal. Das Eröffnungsspiel steigt am Samstagabend zwischen der Elfenbeinküste und Guinea-Bissau (21 Uhr).